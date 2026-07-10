Китай впервые провели управляемое возвращение первой ступени ракеты

13:04 10.07.2026

Китай запустил ракету-носитель Long March 10B с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань. Впервые в истории КНР первая ступень ракеты была возвращена на платформу в море, пишет «Коммерсант».

Ракета была запущена в 12:15 по местному времени (7:15 мск). Примерно через шесть минут после старта первая ступень вернулась на платформу в море в вертикальном положении. Ракета вывела на заданную орбиту спутник.

Long March 10B разработана Китайским исследовательским институтом ракетной техники. Диаметр ракеты — 5 м, длина — 63 м, стартовая масса — 760 т. В качестве топлива на первой ступени используются жидкий кислород и керосин, на второй — жидкий кислород и метан.