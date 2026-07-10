КНДР объявила о наращивании и модернизации ядерных сил

Северная Корея намерена усилить свои ядерные силы — как по количеству, так и по качеству. О таком решении сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи по итогам заседания Центрального военного комитета Трудовой партии.

Совещание прошло в четверг под председательством лидера КНДР Ким Чен Ына. Как передает ЦТАК, участники заседания обсудили модернизацию технической инфраструктуры боевых систем и приняли решения, связанные с дальнейшим укреплением ядерного потенциала страны.

Подробности о том, какие именно меры планирует Пхеньян, агентство не приводит. Однако из сообщения следует, что речь идет не только о развитии уже существующих систем, но и о дальнейшем расширении ядерных сил КНДР.

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