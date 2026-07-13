Страны ЕС с 2027 года будут отказывать во въезде военнообязанным украинцам

16:56 13.07.2026

В этом месяце Еврокомиссия объявит об изменениях в директиве о въезде и временной защите беженцев с Украины. Защита будет доступна только тем украинцам, у которых есть справка об отсрочке от призыва по мобилизации, сообщило издание Rzeczpospolita со ссылкой на замминистра внутренних дел Польши Мацея Душчика.

По словам Душчика, работа над поправками почти завершена. Польша поддерживает эти изменения. Rzeczpospolita отмечает, что ввести подобные поправки попросили власти Украины. По данным газеты, сейчас в Польше проживает более 218 тыс. украинских граждан мужского пола. Согласно данным Евростата, временной защитой на территории ЕС пользуются 4,3 млн украинцев. Большинство из них проживает в Германии (1,2 млн) и Польше (960 тыс.), пишет «Коммерсант».

«Ограничения, которые вступят в силу, судя по всему, будут применяться не к тем, кто уже имеет временную защиту в странах ЕС, а к тем, кто хотел бы подать заявку на нее»,— объяснил Душчик. Он добавил, что новые правила будут применяться и к украинкам. Директива должна быть принята в июле, но вступит в силу только в марте 2027 года.