Трамп объявил о переходе Ормузского пролива под контроль США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты берут под свой контроль Ормузский пролив. Об этом он сказал в прямом эфире телекомпании Fox News.

«Мы берем под контроль пролив. У них ничего нет», — заявил американский лидер, имея в виду Иран, пишет Газета.RU.

В ночь на 12 июля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до «прекращения вмешательства США в регионе». В ответ Соединенные Штаты начали новую серию ударов по иранским целям. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Тегеран «сделал плохой выбор». По данным Центрального командования ВС США (CENTCOM), американские военные поразили примерно 140 объектов — склады ракет и беспилотников, пусковые установки, радары и системы связи. В ответ Иран нанес удары по объектам США в Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре и Бахрейне.

10 июля стало известно, что США поставили Тегерану ультиматум: открыть Ормузский пролив и гарантировать свободный проход судов. Эскалация началась после обстрела трех коммерческих танкеров в проливе — тогда США отозвали лицензию на продажу иранской нефти. При этом Трамп заявил, что США и Иран договорились продолжить переговоры, несмотря на эскалацию.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 13.07.2026, 18:38
    Гость: Пенсионер

    Я объявляю переход Тихого и Атлантического океанов под мой контроль! За проход по ним нужно мне заплатить 1 рубль за каждый 1 кг водоизмещения корабля, иначе корабль будет потоплен!! Пример для совсем непонятливых: авианосец США имеет водоизмещение 100 тыс.т = за его проход по одному океану США мне должно оплатить 100 млн. руб., или можно в валюте = 1 млн. долларов. Не забудьте напомнить об этом моем ультиматуме Трампу, а то он забывчивый и не внимательный, поэтому может вдруг лишиться своих 10 авианосцев!!!

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