Латвия запретит импорт игрушек, книг и других товаров из РФ и Белоруссии

© KM.RU, Алексей Белкин

Правительство Латвии одобрило законопроект о национальном запрете на импорт отдельных промышленных товаров из России и Белоруссии, пишет Газета.RU со ссылкой на издание Baltijas Balss.

Документ, разработанный МИД страны, предполагает включение поправок в закон о поддержке гражданского населения Украины. Под запрет попадают книги, газеты, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежда и обувь российского и белорусского происхождения. Ограничения будут действовать как для прямого импорта из России и Белоруссии, так и для поставок из третьих государств. Транзит через территорию Латвии в другие страны ЕС сохранится.

В МИД Латвии пояснили, что цель законопроекта — сократить доходы РФ и Белоруссии от экспорта и укрепить национальную безопасность.

С 1 января 2026 года в Латвии вступил в силу запрет на изучение русского языка как второго иностранного в школах. Также в стране ограничено русскоязычное теле- и радиовещание в государственных СМИ, а НДС на продажу книг на русском языке повышен до 21%. Власти объясняют эти меры созданием единого информационного пространства на латышском языке и соображениями национальной безопасности, несмотря на то, что русским языком в республике владеют около 40% жителей.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.07.2026, 19:16
    Гость: o!

    Латвия за первый квартал поставила в Россию водки на $2,6 млн
    По итогам первого квартала Латвия стала главным поставщиком водки в Россию. С января по март российские компании ввезли водку из Латвии на $2,6 млн, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные статслужб.
    Кому - враг, а буржуям и иноагентам - друг. Вот они и заплатили миллионы за оружие против России. Заодно и отрава ввезена в страну.

Выбор читателей
Геноцид армян стал инструментом противостояния Израиля и Турции
Мыс Хрустальный © KM.RU, Святослав Князев
Генерал Ходжес: Погибнет миллион крымчан? Ничего страшного, это необходимые жертвы
Выступление Дональда Трампа © United Nations Photo
Axios: Трамп допустил отход от «духа Анкориджа»
Стоп-кадр видео
Песков: Россия ведет переговоры об импорте топлива из других стран
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie