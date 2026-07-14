Латвия запретит импорт игрушек, книг и других товаров из РФ и Белоруссии
Правительство Латвии одобрило законопроект о национальном запрете на импорт отдельных промышленных товаров из России и Белоруссии, пишет Газета.RU со ссылкой на издание Baltijas Balss.
Документ, разработанный МИД страны, предполагает включение поправок в закон о поддержке гражданского населения Украины. Под запрет попадают книги, газеты, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежда и обувь российского и белорусского происхождения. Ограничения будут действовать как для прямого импорта из России и Белоруссии, так и для поставок из третьих государств. Транзит через территорию Латвии в другие страны ЕС сохранится.
В МИД Латвии пояснили, что цель законопроекта — сократить доходы РФ и Белоруссии от экспорта и укрепить национальную безопасность.
С 1 января 2026 года в Латвии вступил в силу запрет на изучение русского языка как второго иностранного в школах. Также в стране ограничено русскоязычное теле- и радиовещание в государственных СМИ, а НДС на продажу книг на русском языке повышен до 21%. Власти объясняют эти меры созданием единого информационного пространства на латышском языке и соображениями национальной безопасности, несмотря на то, что русским языком в республике владеют около 40% жителей.
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Латвия за первый квартал поставила в Россию водки на $2,6 млн
По итогам первого квартала Латвия стала главным поставщиком водки в Россию. С января по март российские компании ввезли водку из Латвии на $2,6 млн, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные статслужб.
Кому - враг, а буржуям и иноагентам - друг. Вот они и заплатили миллионы за оружие против России. Заодно и отрава ввезена в страну.
Какое горе. Наши игрушки не будут продаваться в Латвии. Как мы это переживём ?