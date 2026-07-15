Фон дер Ляйен пообещала предоставить Украине «безопасные» заводы дронов

17:46 15.07.2026

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Киеве пообещала предоставить Украине «безопасные и надежные производственные площадки» для создания беспилотников, пишет Газета.RU со ссылкой на Reuters.

Фон дер Ляйен рассказала, что Украина и Евросоюз заключили соглашение о беспилотниках, которое позволит объединить опыт Киева в производстве дронов с европейским промышленным потенциалом для создания совместных проектов и наращивания производства.

По ее словам, ЕС может предложить Украине «огромный технологический и промышленный потенциал» и «безопасные и надежные производственные площадки».

«Нам необходимо объединить наши силы. Эта сделка объединит украинскую изобретательность и промышленный масштаб Европы. <…> Мы должны использовать это вместе. Потому что мы знаем об угрозах, с которыми Европа сталкивается в этой области — мы видели вторжения и предупреждения во многих государствах-членах (ЕС)», — отметила она.

15 июля на Украине отмечают День государственности, по этому случаю в Киев прибыли лидеры ряда стран. Фон дер Ляйен в рамках своего визита также назвала Украину «поставщиком безопасности» для Европы и объявила о запуске «нового партнерства» в области оборонной промышленности между ЕС и Киевом.