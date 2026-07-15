Президент Сербии Вучич прибыл с визитом в Киев

© Фотохост-агентство РИА Новости/Илья Питалев

Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Киев. Он примет участие в пятом саммите «Юго-Восточная Европа — Украина», также ожидается встреча с президентом Владимиром Зеленским, сообщает «Коммерсант».

«После Парижа я ехал весь день и всю ночь через Молдову и центральную Украину, чтобы добраться до Киева», — написал Вучич в соцсети.

Президент Сербии выразил уверенность в том, что саммит пройдет хорошо, «страны поддержат друг друга на европейском пути и расширят сотрудничество». «Как и каждый раз, будут нелегкие обсуждения о совместной декларации участников», — добавил Александр Вучич.

В саммите также примут участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Молдавии Майя Санду, президент Румынии Никушор Дан, премьер-министр Словении Янез Янша, президент Черногории Яков Милатович и президент Албании Байрам Бегай.

Вчера сербский президент присутствовал на военном параде во Франции по случаю Дня взятия Бастилии. Во время беседы с журналистами он допустил возможность провести переговоры с президентом Украины.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 15.07.2026, 17:14
    Гость: кино и немцы

    Лукашенко кстати тоже слово "нацизм" в отношении Киева не употребил ни разу-

    -А должен был?

    В Сети есть э...ээ.. цитаты от Лукашенки, противоречивые.

    -«Есть отдельные умники, которые заявляют, что Беларусь – это, как они говорят, часть русского мира и чуть ли не России. Забудьте. Беларусь – суверенное и независимое государство» – это высказывание Лукашенко прозвучало на пресс-конференции в Минске 29 января 2015 г.

    -«Если понадобится, я вам еще раньше сказал: надо будет от Беларуси что-то – скажи, мы тебе за сутки все сделаем, что ты попросишь. Все, что президент Украины ни просил, публично говорю, мы всегда все делали. И так будет в дальнейшем», – заверил Лукашенко украинского коллегу в ходе переговоров президентов Украины и Белоруссии в Киеве 21 декабря 2014 г.

    -«Я всегда был за единство и целостность Украины. Украина должна быть единой. Мы, белорусы, в этом заинтересованы, и лично я тоже….... – рассуждал Лукашенко в ходе интервью ведущей телеканала «Дождь» Ксении Собчак 20 мая 2014 г.

    «Пусть никто не напрягается ни у нас, ни в России по поводу того, что Беларусь будет настойчиво идти к нормализации отношений с ЕС и США» – так заявил Лукашенко 15 января 2015 г. в программной речи, с которой он выступил на утверждении парламентом Республики Беларусь новым премьер-министром Андрея Кобякова

    - 21 октября 2019 года Лукашенко заявил, что «Великая Отечественная война — не наша война». По его мнению, Белоруссия всегда страдала от войн, ведущихся Россией.

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