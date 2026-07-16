23:59 16.07.2026

Коррупция бывшего президента США Джо Байдена лежит в основе конфликта на Украине. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, пишет ТАСС.

"Коррупция Байдена лежит в основе украинского конфликта. Просто спросите Хантера", - написал он в X.

Таким образом Дмитриев прокомментировал намерение члена Палаты представителей Конгресса США Анны Паулины Луны организовать слушания, свидетельствующие, по ее словам, об отмывании денег Украиной и поддержке Киевом на американских выборах в 2024 году кампании Джо Байдена.