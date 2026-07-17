МИД Азербайджана заявил о планах по возобновлению прямых рейсов с Россией

© РИА Новости Максим Блинов

Глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов заявил, что в ближайшее время планируется возобновление некоторых прямых авиарейсов между Азербайджаном и РФ, прекратившихся после авиакатастрофы пассажирского самолета авиакомпании AZAL, сообщает ТАСС.

"Также в ближайшее время ожидается восстановление прямых полетов по ряду направлений <…>, куда распространялись ограничения после известного трагического случая декабря 2024 года с нашим гражданским самолетом", - сказал он на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, совершавший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года вблизи города Актау. На борту находились 67 человек: 62 пассажира и 5 членов экипажа, граждане Азербайджана, России, Казахстана и Киргизии. Погибли 38 человек. В МИД РФ в апреле 2026 года сообщили, что Москва и Баку пришли к урегулированию последствий, включая выплату компенсаций, из-за крушения самолета AZAL после непреднамеренного действия ПВО в воздушном пространстве РФ.

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