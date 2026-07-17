Трамп заявил о наличии у России и Китая возможности повлиять на выборы

09:41 17.07.2026

Противники США, в том числе Россия, Китай, Иран и Северная Корея, имеют возможности скомпрометировать избирательную систему США, следует из обнародованных Белом домом документов разведки, о которых в своем обращении к нации объявил американский президент Дональд Трамп.

«По нашей оценке, противники США, в том числе как минимум Россия, Китай, Иран и Северная Корея, а также негосударственные группировки, обладают возможностями для того, чтобы скомпрометировать избирательную инфраструктуру США», — цитирует один из документов РБК.

По оценка разведки, централизованные хранилища данных, связанные с выборами, такие как базы данных регистрации, списки избирателей и официальные сайты выборов, наиболее уязвимы: «Противники могут воспользоваться доступом к этим системам, чтобы нарушить ход избирательного процесса».

Выводы разведки касаются периода с января 2020 по июнь 2026 года.