США готовятся к полномасштабному противостоянию с Ираном

08:26 20.07.2026

Соединенные Штаты наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке и готовятся к возможному расширению боевых действий против Ирана. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на американского чиновника.

По данным издания, Вашингтон перебрасывает в регион дополнительные силы, включая боевые самолеты и авиацию дозаправки. Ранее The Wall Street Journal также сообщала о передислокации с европейских баз истребителей и самолетов-заправщиков на Ближний Восток.

Источник The Washington Post заявил, что предпринимаемые меры могут свидетельствовать о подготовке к более масштабной военной операции. По его словам, усиление авиационной группировки происходит на фоне сообщений о потерях американских военных.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о гибели двух американских военнослужащих в Иордании. Позднее в районе происшествия были обнаружены еще неопознанные останки. Кроме того, в Ираке погиб американский солдат, который получил ранения в результате атаки беспилотника, приписываемой Ирану.

Обострение ситуации произошло спустя несколько недель после подписания Вашингтоном и Тегераном меморандума, который предусматривал прекращение конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако в начале июля США возобновили удары по объектам на территории Ирана, объяснив свои действия необходимостью защитить коммерческое судоходство в Ормузском проливе.

Тегеран, в свою очередь, назвал действия США нарушением достигнутых договоренностей и приступил к ответным ударам по американским военным объектам на Ближнем Востоке.