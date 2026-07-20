Дрон атаовал гражданский танкер в Черном море

Гражданский танкер в ночь на 20 июля подвергся атаке в акватории Морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), пишет РБК со ссылкой на заявление пресс-службы компании.

По данным консорциума, беспилотный летательный аппарат атаковал танкер NELSA, находившийся на погрузке у ВПУ-1. В результате попадания в кормовую часть правого борта между надстройкой и машинно-котельным отделением возник пожар на палубе и в отсеках танкера. Пожар в течение нескольких часов был ликвидирован силами погрузочных бригад танкера и силами аварийного реагирования.

«Интернациональный экипаж был эвакуирован на буксирах КТК в составе 22 человек, за исключением капитана и старшего помощника капитана. Танкер сохранил плавучесть. Погрузка нефти остановлена, разлива нефти и ее воспламенения в танках не допущено», — сообщили в компании.

Накануне, 19 июля, Морской терминал КТК подвергся атаке и приостановил погрузку. Атака произошла во время погрузочных операций, нападению подверглись два морских танкера. Пострадавших среди сотрудников КТК и подрядных организаций нет.

Двумя днями ранее КТК подтвердил атаку на танкер Nordic Zenith в Черном море. Из-за этого судно не смогло приступить к погрузке нефти, а часть его экипажа была эвакуирована после подачи сигнала бедствия.

МИД Казахстана назвал атаки беспилотников 17 и 19 июля на гражданские суда, задействованные в транспортировке нефти через инфраструктуру КТК, посягательством на интересы страны. В ведомстве подчеркнули, что оставляют за собой право требовать возмещения убытков через международно-правовые механизмы.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Нетаньяху увидел в риторике Эрдогана угрозу уничтожения Израиля
Геноцид армян стал инструментом противостояния Израиля и Турции
Медведев предложил вернуть России дворец Бельведер в Варшаве
© Telegram/МИД РФ
Лавров ответил на слова Рубио о соглашениях на Аляске
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie