Дрон атаовал гражданский танкер в Черном море

12:09 20.07.2026

Гражданский танкер в ночь на 20 июля подвергся атаке в акватории Морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), пишет РБК со ссылкой на заявление пресс-службы компании.

По данным консорциума, беспилотный летательный аппарат атаковал танкер NELSA, находившийся на погрузке у ВПУ-1. В результате попадания в кормовую часть правого борта между надстройкой и машинно-котельным отделением возник пожар на палубе и в отсеках танкера. Пожар в течение нескольких часов был ликвидирован силами погрузочных бригад танкера и силами аварийного реагирования.

«Интернациональный экипаж был эвакуирован на буксирах КТК в составе 22 человек, за исключением капитана и старшего помощника капитана. Танкер сохранил плавучесть. Погрузка нефти остановлена, разлива нефти и ее воспламенения в танках не допущено», — сообщили в компании.

Накануне, 19 июля, Морской терминал КТК подвергся атаке и приостановил погрузку. Атака произошла во время погрузочных операций, нападению подверглись два морских танкера. Пострадавших среди сотрудников КТК и подрядных организаций нет.

Двумя днями ранее КТК подтвердил атаку на танкер Nordic Zenith в Черном море. Из-за этого судно не смогло приступить к погрузке нефти, а часть его экипажа была эвакуирована после подачи сигнала бедствия.

МИД Казахстана назвал атаки беспилотников 17 и 19 июля на гражданские суда, задействованные в транспортировке нефти через инфраструктуру КТК, посягательством на интересы страны. В ведомстве подчеркнули, что оставляют за собой право требовать возмещения убытков через международно-правовые механизмы.