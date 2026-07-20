СВР рассказала о немецких разработках в области ядерного оружия

13:40 20.07.2026

Военные эксперты НАТО считают, что Германии хватит года для создания ядерного оружия, сообщили в пресс-бюро СВР России.

"Берлин способен самостоятельно в течение одного-трех месяцев наработать необходимый расщепляющийся материал и в срок до года сконструировать ядерное взрывное устройство без проведения натурных испытаний", — цитирует заявление РИА Новости.

Учитывая милитаристский опыт ФРГ и планы канцлера Фридриха Мерца "вновь сделать немецкую армию сильнейшей в Европе", нынешние власти действительно могут раздумывать над созданием собственного "ядерного зонтика", подчеркнули в ведомстве. Однако это желание вызывает обеспокоенность и среди стран ЕС. Они отмечают активное развитие Берлина по таким направлениям, как специальное материаловедение, физика ударных волн, а также ядерная и нейтронная физика.

На фоне происходящего СВР призвала вспомнить опыт создания "вундерваффе" в гитлеровской Германии.