Белоруссия и Китай начали поставки топлива в Киргизию

12:19 21.07.2026

Белоруссия и Китай начали поставки горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Киргизию, сообщил на пресс-конференции министр энергетики страны Алтынбек Рысбеков.

"Первые партии ГСМ из Белоруссия уже поступили в Кыргызстан, еще несколько железнодорожных вагонов находятся в пути", - приводит его слова "Интерфакс".

Вопрос транзита через Россию полностью урегулирован, а поставки из Белоруссии идут по подписанному соглашению, отметил Рысбеков.

Китай также отправил первую партию топлива. Сейчас она доставляется в Киргизию автотранспортом. Чтобы ускорить ввоз, кабмин поручил госорганам обеспечить для таких грузов "зеленый коридор".

Ранее правительство Киргизии вело переговоры о поставках ГСМ из альтернативных источников. Рассматривались поставки из России, Казахстана, Белоруссии, Азербайджана, Узбекистана и Туркменистана. Был введен полный запрет на вывоз топлива из страны и упрощен его ввоз.