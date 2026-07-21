Алиев рассказал о секретной встрече экс-чиновников из России и Германии
В Баку в июле состоялась встреча бывших высокопоставленных немецких и российских чиновников для обсуждения путей прекращения вооруженного конфликта России и Украины, сообщил азербайджанский президент Ильхам Алиев на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
«Наша территория была использована для такой встречи без нашего ведома. Я не могу комментировать детали, поскольку мы не присутствовали на встрече. Однако данные о рейсах позволяют мне утверждать, что секретная встреча в Баку действительно состоялась», — приводит его слова РБК.
«Если эта встреча была призвана способствовать прекращению войны между Россией и Украиной, мы можем только приветствовать это», — добавил азербайджанский лидер. Он уточнил, что встреча состоялась 12–14 июля.
«Мне ничего не известно о такой встрече», — заявил, в свою очередь, Мерц.
Ранее британская The Times со ссылкой на источники сообщила, что в Германии активизировались инициативы по восстановлению каналов связи с Россией. По данным издания, в Берлине обсуждаются различные варианты возможного посредничества в контактах с Москвой.
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