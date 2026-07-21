Президент Никарагуа объявил об отмене выборов в стране

Президент Никарагуа Даниэль Ортега объявил, что в стране не будут проводить выборы, чтобы предотвратить приход оппозиции к власти, пишет Газета.RU со ссылкой на The Guardian.

«Больше никаких выборов здесь не будет, чтобы они [оппозиционные партии] могли попытаться захватить правительство, захватить власть», — сказал он во время церемонии, посвященной 47-й годовщине Сандинистской революции, которая завершилась в 1979 году свержением многолетней диктатуры семьи Сомоса.

Президент, занимающий свой пост с 2007 года, рассказал, что власти будут работать с Национальным собранием и соответствующими институтами над законами, «потому что нам нужны законы, которые воздвигнут стену, барьер против заговорщиков и предателей, предающих свою страну».

Выборы должны были состояться в следующем году, но Ортега не предоставил никаких подробностей о том, будут ли они отменены или оппозиции будет запрещено в них участвовать — что уже происходило на практике. Во время избирательной кампании 2021 года его режим запретил партии и заключил в тюрьму всех кандидатов в президенты от оппозиции.

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