МИД Индии вызвал представителя России после гибели моряков

Министерство иностранных дел Индии вызвало временного поверенного в делах России Владимира Ладанова после «атаки на коммерческое судно MV Golden Leo» в Черном море, в результате которой погибли четыре гражданина Индии, сообщает РБК со ссылкой на заявление индийского внешнеполитического ведомства.

По данным Hindustan Times, российский дипломат был вызван в министерство утром 21 июля. Как пишет газета, во время встречи ему был заявлен официальный протест.

Минобороны России за последние дни не раз отчитывалось об ударах по украинским черноморским портам, в том числе по танкерам на рейде, которые, по данным российской стороны, перевозили военные грузы.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.07.2026, 11:41
    Гость: хохотун

    Это судно было загружено кукурузой и шло точно в Индию. Ну большая страна, полтора миллиарда народу. Кормить надо-ть. А тут такая вот проблема.

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