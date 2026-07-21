МИД Индии вызвал представителя России после гибели моряков

11:18 21.07.2026

Министерство иностранных дел Индии вызвало временного поверенного в делах России Владимира Ладанова после «атаки на коммерческое судно MV Golden Leo» в Черном море, в результате которой погибли четыре гражданина Индии, сообщает РБК со ссылкой на заявление индийского внешнеполитического ведомства.

По данным Hindustan Times, российский дипломат был вызван в министерство утром 21 июля. Как пишет газета, во время встречи ему был заявлен официальный протест.

Минобороны России за последние дни не раз отчитывалось об ударах по украинским черноморским портам, в том числе по танкерам на рейде, которые, по данным российской стороны, перевозили военные грузы.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.