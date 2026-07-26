Путин: Украина рано или поздно утратит свои западные земли

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что Украина рано или поздно утратит свои западные земли, поскольку только РФ была гарантом ее целостности, пишет "Интерфакс".

"Уверен, что рано или поздно Украина утратит эти западные земли - и то, что Польше принадлежало, и Венгрии принадлежало, Румынии принадлежало, рано или поздно, не завтра, может быть, послезавтра, год, два, 10, 15, но все исторически встанет на свои места. Был только один гарант территориальной целостности Украины - это Россия", - заявил он в воскресенье на встрече с военнослужащими ВМФ России в Петербурге.

"Они (киевский режим) сочли нужным, возможным и благом для себя объявить Россию врагом, а русских объявить на Украине нетитульной нацией, что вообще чушь и бред собачий", - добавил президент.

"Но они это сделали, приняли решение официальное, что русские на Украине - это нетитульная нация. Здрасьте, приехали, а что это тогда? Но Бог с ними", - сказал Путин.

Он напомнил, что современный миропорядок складывался после Великой Отечественной войны на основе устава ООН, а устав формировался странами-победителями - Советским Союзом, США, Великобританией.

"Устав ООН - основа современного международного права, были созданы определенные правила. А потом, когда Советский Союз развалили, одно из государств-учредителей ООН, одно из государств-основателей ООН и создателя этого международного права, системы международных отношений перестало существовать (СССР). И так называемые победители в "холодной войне" - не только США и весь коллективный Запад вдруг решили, что надо что-то поправить - почему это Россия, уже не Советский Союз, которая потеряла известный потенциал, должна пользоваться такими же благами, как страна-победительница во второй мировой войне. И начали править", - заявил Путин.

В этой связи он напомнил события в Югославии - разделение сербского народа на разные национальные квартиры. По его словам, были приняты решения, которые никак не соответствовали уставу ООН.

"Они просто выпустили джина из бутылки. Более того, пообещали нам, Михаилу Сергеевичу Горбачеву, что не будут расширять НАТО, а шло одно расширение за другим, а на многочисленные наши протесты плевать хотели, на все свои обещания и на интересы в сфере безопасности РФ, все двигали, двигали, добрались до Украины", - сказал Путин.

Ранее в воскресенье Путин заявил, что ни на секунду не сомневается в том, что СВО закончится победой России.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.07.2026, 20:14
    Гость: Может

    хватит заниматься минско-анкориджскими словоблудиями? Только на 5 год войны прикрыли одессу, хотя с этого надо было начинать.

  2. 26.07.2026, 20:14
    Гость: Объясните ВВП

    что Запад рвется в Россию за нашими ресурсами а не с целью демократии или прогресса.
    Этого добра у них тоже нет.

  4. 26.07.2026, 20:03
    Гость: АлександрЪ

    ...странами-победителями - Советским Союзом, США, Великобританией.....Ну ладно еще США,в чем-то немного помогли,но вот " британией",КОГО она-то "победила",интересно ??И еще - Венгрия заслужила обратно свою Буковину.А вот пшеки и румыны - с ними еще предстоит разобраться за всю их гниль и погань,особенно с пшеками и с тем,чем они нахаляву,по милости И.В.Сталина поживились после войны.

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