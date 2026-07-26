В Иране оценили ущерб армии США от войны в $20 млрд за две недели

14:59 26.07.2026

Общий ущерб американской армии за последние две недели войны с Ираном может достигать $20,6 млрд, сообщает Tasnim со ссылкой на анализ данных Корпуса стражей исламской революции (КСИР) об уничтоженных и поврежденных вооружениях ВС США, пишет РБК.

Агентство в своих расчетах основывалось на стоимости замены аналогичного оборудования в оборонных контрактах и бюджетных документах Пентагона.

Наибольший объем потерь, по данным Tasnim, пришелся на американские системы ПВО и радары — примерно $7,5 млрд. На втором месте — логистика, склады и инфраструктура с показателем $6,8 млрд. Ущерб авиапарку, включая самолеты, беспилотники и вертолеты, оценен изданием в $3,5 млрд. Потери командных и коммуникационных центров составили $2,8 млрд.

В перечне КСИР по нанесенному ущербу значатся четыре комплекса ПВО Patriot, шесть радаров Patriot, два истребителя F-15, один самолет P-8, один транспортник C-17, восемь самолетов-заправщиков, 17 беспилотников, 17 складов боеприпасов и шесть ракетных хранилищ, а также десятки командных, радарных и логистических центров.

Ранее глава Пентагон Пит Хегсет оценил общие расходы США на войну с Ираном в $37,5 млрд. В прошлом месяце администрация Дональда Трампа запросила у конгресса еще почти $90 млрд дополнительного финансирования, большая часть которого связана с ближневосточным конфликтом.