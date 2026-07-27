В Иране пригрозили ответом после атаки Украины на судно в Каспийском море

Иран намерен дать ответ на любые действия, которые считает посягательством на свою безопасность. Об этом заявил глава комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента страны Ибрагим Азизи, комментируя атаку Украины на иранское торговое судно в Каспийском море.

По словам политика, Тегеран не оставляет без реакции подобные инциденты. Он подчеркнул, что последствия любых нападений на Иран всегда оказываются серьезными, добавив, что это уже хорошо известно США и Израилю. По его мнению, Украина также «вскоре поймет», что подобные действия не останутся без ответа.

Ранее Министерство иностранных дел Ирана сообщило, что 25 июля иранское торговое судно в Каспийском море подверглось атаке ВСУ. По данным ведомства, в результате происшествия один человек погиб, еще один получил ранения. В Тегеране назвали случившееся нарушением международного права и возложили ответственность за произошедшее на украинскую сторону.

Позднее в МИД Ирана заявили, что Исламская Республика будет решительно защищать жизнь своих граждан, а также национальные интересы и не оставит подобные действия без ответа. В связи с инцидентом временный поверенный в делах Украины был вызван в иранское внешнеполитическое ведомство, где ему вручили официальную ноту протеста.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи, в свою очередь, заявил, что удар по судну, по его мнению, был направлен на дальнейшую эскалацию конфликта и вовлечение Европы в противостояние с Россией. Он также утверждает, что атака была совершена «по приказу Израиля».

Ранее Ибрагим Азизи уже выступал с резкими заявлениями в адрес Киева. В марте он допускал, что Украина может рассматриваться Тегераном как законная цель, связывая это с утверждениями о поддержке Израиля со стороны украинских властей. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.07.2026, 10:32
    Гость: Путник

    Ваши влажные мечты не совпадают с реальностью. Поэтому и пишете всякую чушь здесь

  2. 27.07.2026, 10:05
    Гость: Старый

    "Иран грозит Лондон не безопасным сделать." - Воооот. Не появятся ли у Ирана ракеты, способные это сделать по щелчку пальцев? Почему нет? Западные сами поломали главный принцип ООН - не поставлять оружие воюющий сторонам. Но если бы, да кабы... мы все прекрасно знаем в каком цвете одеваются кремлевские сидельцы... Белом. Ага.

  3. 27.07.2026, 09:06
    Гость: Анна

    США И ЛОНДОН ДОИГРАЮТСЯ. Иран грозит Лондон не безопасным сделать. У американцев не хватает уже ПВО от иранских ракет. И еще американцы хвастались в марте как они молодцы и как побеждают Иран. Читала предсказание,что в 2030гоу Вашингтоон в руинах лежать будет,уж не от иранских ракет.война с Ираном затянется на годы.Это точно. Сирия долго не падала до декабря 2023г,а Иран совсем не Сирия.

  4. 27.07.2026, 09:04
    Гость: тук

    может хоть Иран вдарит по "центрам принятия решений", а то от леопольда этого явно не дождешься, хоть хохлы всю россию дронами засыпят.

  5. 27.07.2026, 08:57
    Гость: Павел

    Зеленский забыл поговорку: "Не буди лихо, пока оно тихо." Если Россия не хочет Зеленского ликвидировать, то Иран это с удовольствием сделает.

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