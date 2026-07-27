В Иране пригрозили ответом после атаки Украины на судно в Каспийском море

08:05 27.07.2026

Иран намерен дать ответ на любые действия, которые считает посягательством на свою безопасность. Об этом заявил глава комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента страны Ибрагим Азизи, комментируя атаку Украины на иранское торговое судно в Каспийском море.

По словам политика, Тегеран не оставляет без реакции подобные инциденты. Он подчеркнул, что последствия любых нападений на Иран всегда оказываются серьезными, добавив, что это уже хорошо известно США и Израилю. По его мнению, Украина также «вскоре поймет», что подобные действия не останутся без ответа.

Ранее Министерство иностранных дел Ирана сообщило, что 25 июля иранское торговое судно в Каспийском море подверглось атаке ВСУ. По данным ведомства, в результате происшествия один человек погиб, еще один получил ранения. В Тегеране назвали случившееся нарушением международного права и возложили ответственность за произошедшее на украинскую сторону.

Позднее в МИД Ирана заявили, что Исламская Республика будет решительно защищать жизнь своих граждан, а также национальные интересы и не оставит подобные действия без ответа. В связи с инцидентом временный поверенный в делах Украины был вызван в иранское внешнеполитическое ведомство, где ему вручили официальную ноту протеста.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи, в свою очередь, заявил, что удар по судну, по его мнению, был направлен на дальнейшую эскалацию конфликта и вовлечение Европы в противостояние с Россией. Он также утверждает, что атака была совершена «по приказу Израиля».

Ранее Ибрагим Азизи уже выступал с резкими заявлениями в адрес Киева. В марте он допускал, что Украина может рассматриваться Тегераном как законная цель, связывая это с утверждениями о поддержке Израиля со стороны украинских властей.