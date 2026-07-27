Новый премьер Британии обратился к России перед визитом Зеленского

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм заявил, что Москве не следует сомневаться в решимости Лондона касательно вопроса поддержки Киева. Такие слова прозвучали перед встречей политика с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая должна состояться 27 июля, пишет News.ru со ссылкой на телеканал Sky News.

«Великобритания плечом к плечу с Украиной, и наша поддержка остается непоколебимой. У России не должно быть никаких сомнений в нашей решимости, и мы не отступим, пока не добьемся прочного и справедливого мира для Украины», — заявил глава британского правительства.

По данным Sky News, Бернем и Зеленский встретятся с украинскими солдатами и моряками, которые в течение последних трех недель участвовали в учениях «Морской бриз». Кроме того, в ходе визита Лондон также объявит о передаче интеллектуальной собственности на британские средства радиоэлектронной борьбы, используемые для создания помех российским системам ПВО, сообщает Газета.RU.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о Бернэме как о «премьере мелкобритании». По словам замглавы Совбеза, РФ должна продолжать предпринимать шаги, которые, как он выразился, сделают жизнь в Великобритании «максимально невыносимой».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.07.2026, 10:17
    Гость: Анна

    Энди пару ираеских ракет и твой Лондон в руинах. Иран грозится твой Лондон не безопасным сделать.

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