В Ираке сообщили о задержании боевиков, связанных с Украиной

08:39 28.07.2026

Иракские спецслужбы задержали группу боевиков, подозреваемых в причастности к атакам на объекты на территории страны. Во время допросов задержанные заявили о связях с Украиной. Об этом сообщил советник премьер-министра Ирака по национальной безопасности Касем аль-Абуди в эфире телеканала Dijlah TV.

По его словам, речь идет о нескольких группах, которые организовывали взрывы и нападения на различные объекты в Ираке. После задержания, как утверждает аль-Абуди, подозреваемые признались, что действовали «в интересах Украины».

При этом представитель иракских властей не уточнил, какие именно объекты подверглись атакам. Он отметил, что расследование подобных инцидентов представляет собой сложный процесс и требует тщательной проверки всех обстоятельств, прежде чем можно будет делать окончательные выводы и предъявлять обвинения.

Ранее российские официальные лица также заявляли о возможных контактах украинской стороны с вооруженными группировками на Ближнем Востоке. Так, в 2024 году министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждал, что Киев оказывает поддержку боевикам в Сирии, в том числе обучая их использованию беспилотных технологий.

В свою очередь, газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что незадолго до смены власти в Сирии Украина могла оказать ограниченную военную помощь сирийским повстанцам. По данным издания, речь шла о направлении группы операторов беспилотников и партии FPV-дронов в район Идлиба. Российская сторона также заявляла, что Главное управление разведки Минобороны Украины снабжало вооружением действующие в этом регионе группировки.

На данный момент иракские власти продолжают расследование обстоятельств дела и не сообщают о возможном предъявлении официальных обвинений.