В Ираке сообщили о задержании боевиков, связанных с Украиной

Иракские спецслужбы задержали группу боевиков, подозреваемых в причастности к атакам на объекты на территории страны. Во время допросов задержанные заявили о связях с Украиной. Об этом сообщил советник премьер-министра Ирака по национальной безопасности Касем аль-Абуди в эфире телеканала Dijlah TV.

По его словам, речь идет о нескольких группах, которые организовывали взрывы и нападения на различные объекты в Ираке. После задержания, как утверждает аль-Абуди, подозреваемые признались, что действовали «в интересах Украины».

При этом представитель иракских властей не уточнил, какие именно объекты подверглись атакам. Он отметил, что расследование подобных инцидентов представляет собой сложный процесс и требует тщательной проверки всех обстоятельств, прежде чем можно будет делать окончательные выводы и предъявлять обвинения.

Ранее российские официальные лица также заявляли о возможных контактах украинской стороны с вооруженными группировками на Ближнем Востоке. Так, в 2024 году министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждал, что Киев оказывает поддержку боевикам в Сирии, в том числе обучая их использованию беспилотных технологий.

В свою очередь, газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что незадолго до смены власти в Сирии Украина могла оказать ограниченную военную помощь сирийским повстанцам. По данным издания, речь шла о направлении группы операторов беспилотников и партии FPV-дронов в район Идлиба. Российская сторона также заявляла, что Главное управление разведки Минобороны Украины снабжало вооружением действующие в этом регионе группировки.

На данный момент иракские власти продолжают расследование обстоятельств дела и не сообщают о возможном предъявлении официальных обвинений.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Владимир Путин © Фотобанк Росконгресс/ Кирилл Казачков
Путин назвал некритичным дефицит топлива на внутреннем рынке
Выступление Дональда Трампа © United Nations Photo
Axios: Трамп допустил отход от «духа Анкориджа»
© KM.RU, Илья Шабардин
Илья Гращенков. Пустой бак оказался хуже пустого холодильника
Геноцид армян стал инструментом противостояния Израиля и Турции
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie