WSJ рассказала об оптимизме Трампа по урегулированию украинского кризиса

13:03 28.07.2026

Президент США Дональд Трамп и его команда «полны решимости сыграть конструктивную роль» в прекращении конфликта между Россией и Украиной и вести переговоры с обеими сторонами. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собеседника в Белом доме. По его словам, американский лидер оптимистично настроен на достижение мирного соглашения, сообщает РБК.

Как пишет WSJ, Трамп вступил на президентский пост как критик вмешательства извне и скептик по Украине, обещая завершить войну за 24 часа, но позже признал, что не смог этого сделать. Кроме того, в начале второго срока он счел, что украинский лидер Владимир Зеленский недооценивает помощь США.

Зеленский и Трамп встретятся 28 июля в Белом доме. Как писал CNN со ссылкой на американского чиновника, они обсудят вопросы мирного урегулирования конфликта Украины и России. Зеленский заинтересован в поездке в США, однако его команда ожидает официального подтверждения графика Трампа от Белого дома, говорил ранее украинский источник Reuters. Позже издание Roll Call сообщило, что встреча с украинским лидером появилась в расписании главы Белого дома, она запланирована на 16:30 мск.