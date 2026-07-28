WSJ рассказала об оптимизме Трампа по урегулированию украинского кризиса

Президент США Дональд Трамп и его команда «полны решимости сыграть конструктивную роль» в прекращении конфликта между Россией и Украиной и вести переговоры с обеими сторонами. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собеседника в Белом доме. По его словам, американский лидер оптимистично настроен на достижение мирного соглашения, сообщает РБК.

Как пишет WSJ, Трамп вступил на президентский пост как критик вмешательства извне и скептик по Украине, обещая завершить войну за 24 часа, но позже признал, что не смог этого сделать. Кроме того, в начале второго срока он счел, что украинский лидер Владимир Зеленский недооценивает помощь США.

Зеленский и Трамп встретятся 28 июля в Белом доме. Как писал CNN со ссылкой на американского чиновника, они обсудят вопросы мирного урегулирования конфликта Украины и России. Зеленский заинтересован в поездке в США, однако его команда ожидает официального подтверждения графика Трампа от Белого дома, говорил ранее украинский источник Reuters. Позже издание Roll Call сообщило, что встреча с украинским лидером появилась в расписании главы Белого дома, она запланирована на 16:30 мск.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
© KM.RU, Илья Шабардин
Илья Гращенков. Пустой бак оказался хуже пустого холодильника
Умер бывший министр обороны Сергей Иванов
США нанесли удары по Ирану
Выступление Дональда Трампа © United Nations Photo
Axios: Трамп допустил отход от «духа Анкориджа»
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie