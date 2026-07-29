Французский адвокат прокомментировал предъявленное Дурову в РФ обвинение

20:06 29.07.2026

Франция не может экстрадировать собственных граждан в другие страны, это прямо запрещено законом. Об этом в беседе с ТАСС заявил французский адвокат Филипп де Вель, комментируя предъявленное в РФ сооснователю мессенджера Telegram Павлу Дурову обвинение в содействии террористической деятельности.

"Статья 696-4 Уголовно-процессуального кодекса Франции запрещает экстрадицию французских граждан. Вместе с тем она может сама возбудить уголовное преследование, если соответствующие деяния также являются наказуемыми в республике", - сказал де Вель.

Дуров, помимо паспортов России и Франции, имеет гражданство Объединенных Арабских Эмиратов и Сент-Китс и Невис.

Де Вель также добавил, что если Интерпол по запросу России выдаст международный ордер на арест Дурова, то он не будет подлежать немедленному исполнению во Франции. "Ордер проходит дополнительную проверку, - отметил он. - Прокуратура и французский суд, в частности, проверяют, является ли соответствующее деяние преступлением во Франции. Кроме того, сам Интерпол будет также проверять запрос: статья 3 устава организации не допускает уведомления политического, военного, религиозного или расового характера".

Де Вель указал, что, "если Франция сочтет преследование политически мотивированным либо установит, что соответствующее деяние не является правонарушением по французскому законодательству, она может отказаться предпринимать дальнейшие действия и не задерживать человека". "Решение о действиях на территории страны остается за прокуратурой", - подчеркнул адвокат.

Ранее сообщалось, что Дурову предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).