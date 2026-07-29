FT узнала о готовящемся визите Уиткоффа и Кушнера в Киев

Коллаж © KM.RU

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер согласились впервые посетить Киев, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники. На прошлой неделе они по телефону обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским возобновление мирных переговоров, пишет "Коммерсант".

Точная дата визита не называется. Корреспондент FT Кристофер Миллер написал в X, что переговорщики могут приехать в столицу Украины в ближайшие две недели.

По мнению собеседников издания, визит представителей США на Украину указывает на то, что стороны активизируют усилия по мирному урегулированию. Кроме того, "переговоры знаменуют собой резкий сдвиг от напряженности" между Вашингтоном и Киевом, указали они.

Накануне Владимир Зеленский встретился с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме. Одной из тем переговоров Зеленский называл передачу Киеву лицензии на производство перехватчиков для комплексов Patriot.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.07.2026, 13:19
    Гость: славянин

    После тяжелых поражений от Ирана еврейские "эмисары-миротворцы" Уиткофф и Кушнер снова активизируют свою деятельность на украинском фронте. Ряд отставных диванных крипто-мыслителей вангуют завершение СВО уже в ноябре текущего года, ни больше, ни меньше. Мол, "партнеры", "союзнички" и проч. "доброжелатели" окончательно надавят на крипто-чиновников в Москве и заставят скомандовать "Стоп!", а мы, мол, и поддадимся.
    .
    Однако напомню главное – остановка Россинй боевых действий при недостижении целей и невыполнении задач СВО будет означать классическое поражение России, вне зависимости от того, в какую оберточную бумагу его ни завернуть.
    .
    Так что вариантов по-прежнему у нас немного: выбить ВСЮ инфраструктуру противника на бывшей украине. В буферную зону должна превратиться ВСЯ экс-украина, а не её безлюдные огрызки северо-восточных областей на границе с РФ. Донбас это только начало Большой Победы. Впереди Одесса, Николаев, Харьков,...до полной капитуляции нацистско-бандеровского режима.

Выбор читателей
США нанесли удары по Ирану
Рубио заявил об отсутствии соглашений по Украине на саммите в Анкоридже
Геноцид армян стал инструментом противостояния Израиля и Турции
Умер бывший министр обороны Сергей Иванов
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie