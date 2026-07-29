FT узнала о готовящемся визите Уиткоффа и Кушнера в Киев
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер согласились впервые посетить Киев, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники. На прошлой неделе они по телефону обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским возобновление мирных переговоров, пишет "Коммерсант".
Точная дата визита не называется. Корреспондент FT Кристофер Миллер написал в X, что переговорщики могут приехать в столицу Украины в ближайшие две недели.
По мнению собеседников издания, визит представителей США на Украину указывает на то, что стороны активизируют усилия по мирному урегулированию. Кроме того, "переговоры знаменуют собой резкий сдвиг от напряженности" между Вашингтоном и Киевом, указали они.
Накануне Владимир Зеленский встретился с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме. Одной из тем переговоров Зеленский называл передачу Киеву лицензии на производство перехватчиков для комплексов Patriot.
Комментарии читателей
После тяжелых поражений от Ирана еврейские "эмисары-миротворцы" Уиткофф и Кушнер снова активизируют свою деятельность на украинском фронте. Ряд отставных диванных крипто-мыслителей вангуют завершение СВО уже в ноябре текущего года, ни больше, ни меньше. Мол, "партнеры", "союзнички" и проч. "доброжелатели" окончательно надавят на крипто-чиновников в Москве и заставят скомандовать "Стоп!", а мы, мол, и поддадимся.
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Однако напомню главное – остановка Россинй боевых действий при недостижении целей и невыполнении задач СВО будет означать классическое поражение России, вне зависимости от того, в какую оберточную бумагу его ни завернуть.
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Так что вариантов по-прежнему у нас немного: выбить ВСЮ инфраструктуру противника на бывшей украине. В буферную зону должна превратиться ВСЯ экс-украина, а не её безлюдные огрызки северо-восточных областей на границе с РФ. Донбас это только начало Большой Победы. Впереди Одесса, Николаев, Харьков,...до полной капитуляции нацистско-бандеровского режима.