FT узнала о готовящемся визите Уиткоффа и Кушнера в Киев

12:13 29.07.2026

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер согласились впервые посетить Киев, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники. На прошлой неделе они по телефону обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским возобновление мирных переговоров, пишет "Коммерсант".

Точная дата визита не называется. Корреспондент FT Кристофер Миллер написал в X, что переговорщики могут приехать в столицу Украины в ближайшие две недели.

По мнению собеседников издания, визит представителей США на Украину указывает на то, что стороны активизируют усилия по мирному урегулированию. Кроме того, "переговоры знаменуют собой резкий сдвиг от напряженности" между Вашингтоном и Киевом, указали они.

Накануне Владимир Зеленский встретился с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме. Одной из тем переговоров Зеленский называл передачу Киеву лицензии на производство перехватчиков для комплексов Patriot.