Трамп рассказал, что говорил Зеленскому на встрече в Белом доме

Дональд Трамп и Владимир Зеленский © Official White House Photo by Daniel Torok

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским призвал его завершить конфликт на Украине. Об этом он сказал в ходе встречи с министром транспорта США Шоном Даффи.

«Я хотел бы, чтобы он положил конец конфликту. Это было бы очень просто», — приводит слова Трампа РБК.

28 июля Зеленский встретился с президентом Трампом в Белом доме. Переговоры прошли в закрытом формате и продолжались около часа. По их итогам Зеленский сообщил, что стороны обсудили лицензии на производство ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot, а также вопросы дипломатического урегулирования.

Позже украинский лидер рассказал, что попросил Вашингтон предоставить Украине «зимний пакет» из 300 ракет-перехватчиков для Patriot и выразил готовность обмениваться с США военными технологиями для получения дополнительных поставок. Трамп, по словам Зеленского, пообещал содействовать в решении этого вопроса, но отметил, что возможности США ограничены из-за собственных потребностей на фоне конфликта с Ираном.

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