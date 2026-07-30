Дуров прокомментировал внесение его в перечень террористов и экстремистов

Основатель Telegram Павел Дуров* прокомментировал включение его имени в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В ответ на решение ведомства он написал, что чиновники в России «явно запутались в вопросе о том, кто кого может забанить в интернете», пишет «Коммерсант».

«Россия объявила меня "террористом" за отказ выполнить ее требования о массовой слежке и цензуре в Telegram. По российскому законодательству, мне запрещено "публиковать информацию в интернете"»,— написал Дуров в Telegram-канале. После комментария он опубликовал мем с подписью «Не перепутай», где на его фотографии написано «Террорист», а на фото представителей движения «Талибан»** — «Уважаемые партнеры».

Павла Дурова в реестр Росфинмониторинга внесли сегодня. Это означает, что в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье об экстремизме, терроризме или тяжком преступлении, совершенном по мотивам политической, расовой или религиозной ненависти. У включенных в реестр лиц блокируются банковские счета в России. До этого в ФСБ заявляли, что Telegram не удаляет многочисленные каналы, чаты и боты, которые используют спецслужбы Украины, а также террористические и экстремистские организации.

* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

** Находится под санкциями ООН из-за террористической деятельности. В России Верховный суд 17.04.25 приостановил запрет деятельности движения.
 

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