В испанский город прорвались десятки тысяч мигрантов из Марокко

10:04 31.07.2026

Порядка 40 тыс. человек могли незаконно проникнуть в автономный город Сеута в Испании из Марокко в четверг. Об этом сообщила газета El Confidencial со ссылкой на оценки испанской гражданской гвардии, пишет ТАСС. По данным издания, мигранты продолжали прибывать в Сеуту в течение ночи.

Как сообщает Газета.RU со ссылкой на издание El Mundo, мигранты не встретили сопротивления со стороны марокканских сил безопасности. Отмечается, что только за последнюю неделю 1,5 тысячи мигрантов добрались до Сеуты вплавь, другие пришли из Марокко пешком.

Испанские власти приняли решение задействовать военных для обеспечения безопасности в автономном городе.

Как заявил министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка, преступные группировки воспользовались июльским постановлением Верховного суда, которое ограничило практику немедленной высылки мигрантов, задержанных при попытке добраться до Сеуты по морю.

Сеута имеет статус автономного города. Из-за географического расположения миграционная проблема — одна из главных для населенного пункта. Для контроля потока беженцев из африканских стран вдоль границы с Марокко установлен высокий забор с колючей проволокой.