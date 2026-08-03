Суд в Израиле запретил властям размешать крокодилов у тюрьмы

Окружной суд Иерусалима временно запретил перевозить крокодилов в тюрьму Кциот, тем самым приостановив реализацию инициативы министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира. Проект предусматривал размещение рептилий в рвах вокруг исправительного учреждения в качестве дополнительной меры безопасности.

Поводом для судебного разбирательства стал иск зоозащитной организации Let the Animals Live. Ее представители потребовали вернуть нильскому крокодилу статус охраняемого вида, заявив, что власти приняли решение о его переклассификации, проигнорировав заключения специалистов, юристов и Управления природы и парков.

В прошлом месяце израильские власти изменили статус нильского крокодила, переведя его из категории охраняемых животных в категорию «культивируемых» диких животных. Это позволило начать подготовку к размещению рептилий в системе рвов вокруг тюрьмы Кциот.

Судья Авраам Рубин пришел к выводу, что доводы о возможном вреде для животных заслуживают тщательного рассмотрения. До вынесения окончательного решения по делу он запретил перевозить крокодилов на территорию учреждения.

Против инициативы ранее выступало и Управление природы и парков Израиля. Ведомство заявило, что не существует научно подтвержденных или профессионально обоснованных примеров использования крокодилов в качестве средства охраны мест лишения свободы. Специалисты также предупредили, что переселение крупного неместного хищника может создать угрозы как для экосистемы, так и для людей.

По данным израильских СМИ, идея Бен-Гвира появилась после знакомства с опытом американской тюрьмы во Флориде, неофициально известной как «Аллигаторный Алькатрас», где природные условия используются как дополнительный элемент системы безопасности.

Тема содержания крокодилов в неволе ранее уже становилась предметом общественных споров. Так, в Австралии представители коренных народов призвали вернуть в дикую природу знаменитого морского крокодила по кличке Старый Служака, которого ранее вывезли из национального парка, признав опасным для людей.

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