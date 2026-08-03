В Марокко объяснили резкий всплеск нелегальной миграции в Испанию
Резкий всплеск нелегальной миграции из Марокко в испанские анклавы Сеута и Мелилья произошел сразу по нескольким причинам. Об этом заявило министерство внутренних дел Марокко.
Власти королевства считают, что главными факторами стали распространение ложной информации в сети и деятельность группировок, связанных с торговлей людьми. Еще одна причина — неверное толкование постановлений судов в Испании, пишет Газета.RU.
По данным МВД, неправильная трактовка судебных решений привела к тому, что у граждан Марокко сложилось впечатление, будто добраться до Европы стало проще. Также люди поверили, что незаконное пересечение границы теперь влечет за собой минимальные юридические последствия.
В конце июля десятки тысяч мигрантов из Марокко незаконно попали в испанский автономный город Сеута в Северной Африке. Это произошло после того, как Верховный суд Испании запретил немедленно высылать незаконных мигрантов из страны, потребовав давать им возможность запросить убежище. 2 августа испанский телеканал La Sexta сообщил, что 90 человек не выжили при попытке попасть в Сеуту. Кроме того, медицинская помощь потребовалась еще 1149 мигрантам.
Комментарии читателей
Бесплатный хлебушек дорого стоит. (Козьма Прутков)
На самом деле все очень просто. Еврейские соровские структуры крипто-глобалистов решили наказать Испанию за их действия против США и Израиля на мировой арене, отказались помогать в войне против Ирана. Все видели видео-ролики как в Марокко людей организованно собирали и перправляли на огромных грузовиках к переправам на море. Известно что в Израиле огромное количество выходцев из Марроко. Кроме того Сорос и со. использовали ложную инсформацию и обман людей якобы об изменении поитики в Европе по отношению к мигрантам.
Вроде как "добро пожаловать или посторонним вход запрещен!"