В Марокко объяснили резкий всплеск нелегальной миграции в Испанию

09:53 3.08.2026

Резкий всплеск нелегальной миграции из Марокко в испанские анклавы Сеута и Мелилья произошел сразу по нескольким причинам. Об этом заявило министерство внутренних дел Марокко.

Власти королевства считают, что главными факторами стали распространение ложной информации в сети и деятельность группировок, связанных с торговлей людьми. Еще одна причина — неверное толкование постановлений судов в Испании, пишет Газета.RU.

По данным МВД, неправильная трактовка судебных решений привела к тому, что у граждан Марокко сложилось впечатление, будто добраться до Европы стало проще. Также люди поверили, что незаконное пересечение границы теперь влечет за собой минимальные юридические последствия.

В конце июля десятки тысяч мигрантов из Марокко незаконно попали в испанский автономный город Сеута в Северной Африке. Это произошло после того, как Верховный суд Испании запретил немедленно высылать незаконных мигрантов из страны, потребовав давать им возможность запросить убежище. 2 августа испанский телеканал La Sexta сообщил, что 90 человек не выжили при попытке попасть в Сеуту. Кроме того, медицинская помощь потребовалась еще 1149 мигрантам.