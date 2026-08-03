Зеленский предложил России три формата перемирия
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает рассмотреть три варианта перемирия с Россией — прекращение ударов по воздушным целям, энергетической инфраструктуре и на линии фронта. Об этом заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк, пишет Газета.RU.
По его словам, одним из возможных форматов может стать заморозка боевых действий по нынешней линии соприкосновения, после чего стороны смогут перейти к дальнейшим переговорам.
«Можно найти целый ряд форматов. Плюс предлагается заморозка войны по линии фронта для того, чтобы дальше уже вести трудные переговоры», — сказал Подоляк.
Он также отметил, что Зеленский готов провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Комментарии читателей
После тяжелых поражений от Ирана еврейские "эмисары-миротворцы" Уиткофф и Кушнер снова активизируют свою деятельность на украинском фронте. Ряд отставных диванных крипто-мыслителей вангуют завершение СВО уже в ноябре текущего года, ни больше, ни меньше. Мол, "партнеры", "союзнички" и проч. "доброжелатели" окончательно надавят на крипто-чиновников в Москве и заставят скомандовать "Стоп!", а мы, мол, и поддадимся.
.
Однако напомню главное – остановка Россией боевых действий при недостижении целей и невыполнении задач СВО будет означать классическое поражение России, вне зависимости от того, в какую оберточную бумагу его ни завернуть.
.
Так что вариантов по-прежнему у нас немного: выбить ВСЮ инфраструктуру противника на бывшей украине. В буферную зону должна превратиться ВСЯ экс-украина, а не её безлюдные огрызки северо-восточных областей на границе с РФ. Донбас это только начало Большой Победы. Впереди Одесса, Николаев, Харьков,...до полной капитуляции нацистско-бандеровского режима.
Не думаю, что это всерьез. Сначала удар по Архипо-Осиповке, а потом вспоминать о переговорах? :-)
Так можно только срывать переговоры, если бы они даже были..
Мы все желаем мира, но... как говорили и учили нас наши предки: - "уж если взялся за гуж, не говорри, что не дюж".
Тем более расклад сегодня таков на одной стороне -" ямщик погонял свою тройку, но мне казалось, что он, по обыкновению ямскому, уговаривая лошадей и размахивая кнутом, все-таки затягивал гужи"./А. Пушкин/
По результатам за почти 5 лет на то не похоже.
А между тем трое русских детей под Геленджиком сегодня погибли -- см. новости рядом. А сколько погибнет завтра? Через месяц? К концу года? А если это будет твой сын/внук? Думаешь, это исключено?
Войну нужно либо выигрывать, либо завязывать с ней. Ни Украина, ни Россия её выиграть не могут -- это такой же факт, как и то, что у Корейко гири не были золотыми. Украина это понимает, хотя ей наказать Россию хочется не меньше, чем наоборот. Ну а ты призываешь продолжать пилить гири, надеясь, что в конце на самом донышке все-таки немного золота найдется? Ошибаешься приятель -- там совсем другая субстанция.
Напомни, кто придумал минские соглашения и восемь лет повторял что им нет альтернативы, не уже это был зеленский? Или может на западе злые нато это повторяли?