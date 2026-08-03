Зеленский предложил России три формата перемирия

20:43 3.08.2026

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает рассмотреть три варианта перемирия с Россией — прекращение ударов по воздушным целям, энергетической инфраструктуре и на линии фронта. Об этом заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк, пишет Газета.RU.

По его словам, одним из возможных форматов может стать заморозка боевых действий по нынешней линии соприкосновения, после чего стороны смогут перейти к дальнейшим переговорам.

«Можно найти целый ряд форматов. Плюс предлагается заморозка войны по линии фронта для того, чтобы дальше уже вести трудные переговоры», — сказал Подоляк.

Он также отметил, что Зеленский готов провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.