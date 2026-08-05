Евросоюз отменил защиту для военнообязанных украинцев с 31 июля

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Евросоюз отменил временную защиту для украинских военнообязанных мужчин, прибывших в ЕС, начиная с 31 июля 2026 года. Об этом говорится в юридически обязывающем постановлении Совета ЕС.

"Временная защита в ЕС <...> должна применяться только к тем, кто выполнил свои военные обязанности перед Украиной по предъявлению соответствующих доказательств. Это положение не применяется к лицам, уже пользующимся правом временной защиты в конкретном государстве ЕС до 30 июля 2026 года включительно, и постоянно сохранявшим данный статус с момента прибытия", - цитирует документ.

Таким образом, все прибывшие в страны ЕС с 31 июля включительно украинцы обязаны подтверждать, что не являются уклонистами.

В документе также разъясняется, что хотя страны ЕС вольны самостоятельно выбирать процедуру подтверждения украинскими мужчинами факта "выполнения военных обязанностей", Еврокомиссия рекомендует считать достаточным подтверждением украинский "штамп в паспорте о пересечении границы" как свидетельство легального выезда.

Тем же решением Совета ЕС действие общих положений о временной защите украинцев в объединении было продлены на год - до 4 марта 2028 года.

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