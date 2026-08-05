Индия решила отказаться от закупки российских Су-57

© Пресс-служба ПАО ОАК

Индия в ближайшее время не будет закупать новые российские истребители семейства «Сухой», в том числе Су-57, сообщил секретарь Министерства обороны Индии Раджеш Кумар Сингх. По его словам, власти страны хотят сосредоточиться на модернизации имеющегося парка истребителей, пишет «Коммерсант».

«Нет, мы не рассматривали новые самолеты «Сухого». Индия активно занимается модернизацией уже имеющихся «Сухих», которые производим по российской лицензии»,— сообщил Раджеш Кумар Сингх.

Индия эксплуатирует около 260 истребителей Су-30МКИ. По информации Defence Security Asia, российская сторона предлагала Индии закупить от 36 до 40 Су-57. Президент России Владимир Путин в июне говорил, что Москва готова поставлять истребители Су-57 Нью-Дели.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 05.08.2026, 11:13
    Гость: Старый

    Вот пусть и морденизируют то, что у них есть. Умники чертовы. И ты, Вова, хорош продавать непонятно кому технику.

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