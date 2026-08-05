Bloomberg узнал о встрече экс-чиновников РФ и ЕС по завершению конфликта

11:57 5.08.2026

Бывшие высокопоставленные чиновники из России, Германии, Франции и Великобритании встретились в июле в Вене для обсуждения потенциальных условий мирных переговоров для российско-украинского конфликта, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В переговорную группу, со слов собеседников агентства, входили бывший советник по нацбезопасности Великобритании Тим Барроу, бывший госсекретарь Германии Маркус Эдерер и французский дипломат Пьер Вимон. Они отказались назвать российского экс-чиновника, присутствовавшего на встрече, пишет РБК.

Bloomberg отмечает, что нередко бывшие чиновники и сотрудники аналитических центров встречаются для изучения потенциальных путей решения сложных международных проблем. Как правило, они представляют собой частные инициативы, не имеют официального мандата и проводятся на уровне экспертных дискуссий. Стороны на таких встречах второго уровня обсуждают идеи, которые в дальнейшем могут быть переданы властям.

В конце июля азербайджанский президент Ильхам Алиев рассказал о тайной встрече бывших чиновников России и Германии в Баку. «Наша территория была использована для такой встречи без нашего ведома. Я не могу комментировать детали, поскольку мы не присутствовали на встрече. Однако данные о рейсах позволяют мне утверждать, что секретная встреча в Баку действительно состоялась», — сообщил он.