17:04 16.08.2026

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали использовать выпущенные британскими компаниями дальнобойные беспилотники для нанесения ударов вглубь России. Об этом сообщает газета The Times.

«Британские дроны были впервые использованы для нанесения ударов на основной территории России. Дроны, созданные двумя британскими компаниями, были поставлены на Украину <…> для нанесения дальнобойных ударов», — цитирует публикацию Газета.RU.

Источники издания в ВСУ раскрыли, что британские дроны использовались в том числе при атаках на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Волгограде и Ярославле. В частности, украинские военные применяли реактивный беспилотник Nyan от компании Callen-Lenz, принадлежащей BAE Systems. Модель и производителя второго типа британских дронов, бивших по России, не раскрываются.

По данным газеты, в апреле ВСУ применили тяжелый британский беспилотник T-150 от компании Malloy Aeronautics для удара по Херсонской области.

The Times напомнила, что ранее ВСУ использовали британские крылатые ракеты Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.