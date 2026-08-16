ВСУ впервые применили британские дроны для ударов вглубь России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали использовать выпущенные британскими компаниями дальнобойные беспилотники для нанесения ударов вглубь России. Об этом сообщает газета The Times.

«Британские дроны были впервые использованы для нанесения ударов на основной территории России. Дроны, созданные двумя британскими компаниями, были поставлены на Украину <…> для нанесения дальнобойных ударов», — цитирует публикацию Газета.RU.

Источники издания в ВСУ раскрыли, что британские дроны использовались в том числе при атаках на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Волгограде и Ярославле. В частности, украинские военные применяли реактивный беспилотник Nyan от компании Callen-Lenz, принадлежащей BAE Systems. Модель и производителя второго типа британских дронов, бивших по России, не раскрываются.

По данным газеты, в апреле ВСУ применили тяжелый британский беспилотник T-150 от компании Malloy Aeronautics для удара по Херсонской области.

The Times напомнила, что ранее ВСУ использовали британские крылатые ракеты Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.08.2026, 19:21
    Гость: Ну ,за победу!

    Вот вы победите !Что дальше? 70% инфраструктуры российских городов требует замены .Где ресурсы будете брать на восстановление не боевых деффектов? Где деньги будете брать ?
    Замечу,что при развале СССР жилища и сети были в надлежащем виде,но куда-то исчез золотой запас.До сих пор его ищут.

  3. 16.08.2026, 18:34
    Гость: сантехник

    Может пора уже Орешником пройтись по этим фирмам?
    Или полно ещё краски для кравсных линий?

  5. 16.08.2026, 18:06
    Гость: Новость должна иметь продолжение-

    "Как пишет Таймс,сегодня ночью неизвестными объектами была атакована резиденция на Даунинг Стрит,10.
    Связь с Премьер-Министром временно отсутствует.Как нам сообщили из Скотланд-Ярда,полиция проверяет всю доступную информацию."

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