15:20 17.08.2026

Западные и украинские спецслужбы готовят масштабную провокацию против Москвы в Латинской Америке, сообщила СВР.

"Планируется обвинить Россию в нелегальных поставках оружия наркокартелям и другим ОПГ в Венесуэле, Колумбии и Мексике", — цитирует заявление РИА Новости.

В Службе внешней разведки рассказали, что для этого на их территорию уже завозят отечественное вооружение, захваченное противником во время СВО. Параллельно провокаторы готовят фейковые аудио и видео, которые якобы подтверждают "факты" передачи оружия латиноамериканцам через посредников.

"Для пущей убедительности данный "массив" предполагается подкрепить фальшивой документацией, указывающей на якобы причастность к "схеме" представителей ВС России", — пояснили в спецслужбе.

В СВР подчеркнули, что Запад с помощью провокации наивно рассчитывает склонить латиноамериканские правительства к поддержке антироссийского курса.

Представители службы добавили, что единственное, чего способны добиться организаторы, так это в очередной раз продемонстрировать отсутствие нравственных ограничений, а также шаблонность мышления.