СВР: Запад готовит провокацию против России в Латинской Америке

Стрельба из автомата © KM.RU

Западные и украинские спецслужбы готовят масштабную провокацию против Москвы в Латинской Америке, сообщила СВР.

"Планируется обвинить Россию в нелегальных поставках оружия наркокартелям и другим ОПГ в Венесуэле, Колумбии и Мексике", — цитирует заявление РИА Новости.

В Службе внешней разведки рассказали, что для этого на их территорию уже завозят отечественное вооружение, захваченное противником во время СВО. Параллельно провокаторы готовят фейковые аудио и видео, которые якобы подтверждают "факты" передачи оружия латиноамериканцам через посредников.

"Для пущей убедительности данный "массив" предполагается подкрепить фальшивой документацией, указывающей на якобы причастность к "схеме" представителей ВС России", — пояснили в спецслужбе.

В СВР подчеркнули, что Запад с помощью провокации наивно рассчитывает склонить латиноамериканские правительства к поддержке антироссийского курса.

Представители службы добавили, что единственное, чего способны добиться организаторы, так это в очередной раз продемонстрировать отсутствие нравственных ограничений, а также шаблонность мышления.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.08.2026, 16:55
    Гость: ABCD

    Меня интересует другое, когда РФ начнут устраивать западу всё то, что запад веками пакостит против нас? Ворожение "англичанка гадит" стало уже 350 лет как актуальным.

  2. 17.08.2026, 16:32
    Гость: rick

    "Представители службы добавили, что единственное, чего способны добиться организаторы, так это в очередной раз продемонстрировать отсутствие нравственных ограничений, а также шаблонность мышления"
    ---
    Ну да в правящей элите РФ элите РФ имеются высокие нравственных ограничения и не шаблонность мышления.

  3. 17.08.2026, 16:17
    Гость: Ничёси

    Западные и украинские спецслужбы готовят масштабную провокацию против Москвы в Латинской Америке, сообщила СВР.

    Читать полностью: https://www.km.ru/world/2026/08/17/rossiiskie-spetssluzhby-i-razvedka/924349-svr-zapad-gotovit-provokatsiyu-protiv-ros

    Ну прям как в сказке, чем дальше тем....интересней и страшней.
    Какова же будет развязка этого триллера?

  4. 17.08.2026, 16:11
    Гость: Гость

    А, вы там в Кремле ожидали другого? Когда СБУ и ГУР занимаются откровенным террором, но по какой-то НИКОМУ не ведомой причине, они не только не обьявлены террористическими преступными организациями, но и действуют без бомбардировок и ликвидаций их каждый день. Все на что вас хватило - это вместо этого создателя телеги обьяаить террористом. Ха-ха-ха. Если и дальше так недовоевать и заниматься недозволительным попустительством, то результат будет печальным. Потом так в учебниках истории и напишут, мол, непозволительно близоруко недооценили ситуацию. И поплатились. К слову, счет жертв, почему они до сих пор не отправлены к бандере идет на сотни уже. На сотни!!!!!!

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