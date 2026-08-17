СВР: Запад готовит провокацию против России в Латинской Америке
Западные и украинские спецслужбы готовят масштабную провокацию против Москвы в Латинской Америке, сообщила СВР.
"Планируется обвинить Россию в нелегальных поставках оружия наркокартелям и другим ОПГ в Венесуэле, Колумбии и Мексике", — цитирует заявление РИА Новости.
В Службе внешней разведки рассказали, что для этого на их территорию уже завозят отечественное вооружение, захваченное противником во время СВО. Параллельно провокаторы готовят фейковые аудио и видео, которые якобы подтверждают "факты" передачи оружия латиноамериканцам через посредников.
"Для пущей убедительности данный "массив" предполагается подкрепить фальшивой документацией, указывающей на якобы причастность к "схеме" представителей ВС России", — пояснили в спецслужбе.
В СВР подчеркнули, что Запад с помощью провокации наивно рассчитывает склонить латиноамериканские правительства к поддержке антироссийского курса.
Представители службы добавили, что единственное, чего способны добиться организаторы, так это в очередной раз продемонстрировать отсутствие нравственных ограничений, а также шаблонность мышления.
Комментарии читателей
Меня интересует другое, когда РФ начнут устраивать западу всё то, что запад веками пакостит против нас? Ворожение "англичанка гадит" стало уже 350 лет как актуальным.
"Представители службы добавили, что единственное, чего способны добиться организаторы, так это в очередной раз продемонстрировать отсутствие нравственных ограничений, а также шаблонность мышления"
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Ну да в правящей элите РФ элите РФ имеются высокие нравственных ограничения и не шаблонность мышления.
Западные и украинские спецслужбы готовят масштабную провокацию против Москвы в Латинской Америке, сообщила СВР.
Читать полностью: https://www.km.ru/world/2026/08/17/rossiiskie-spetssluzhby-i-razvedka/924349-svr-zapad-gotovit-provokatsiyu-protiv-ros
Ну прям как в сказке, чем дальше тем....интересней и страшней.
Какова же будет развязка этого триллера?
А, вы там в Кремле ожидали другого? Когда СБУ и ГУР занимаются откровенным террором, но по какой-то НИКОМУ не ведомой причине, они не только не обьявлены террористическими преступными организациями, но и действуют без бомбардировок и ликвидаций их каждый день. Все на что вас хватило - это вместо этого создателя телеги обьяаить террористом. Ха-ха-ха. Если и дальше так недовоевать и заниматься недозволительным попустительством, то результат будет печальным. Потом так в учебниках истории и напишут, мол, непозволительно близоруко недооценили ситуацию. И поплатились. К слову, счет жертв, почему они до сих пор не отправлены к бандере идет на сотни уже. На сотни!!!!!!