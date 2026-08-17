Трамп поручил сократить военные учения США и Южной Кореи

08:05 17.08.2026

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил главе Пентагона Питу Хегсету существенно сократить масштаб совместных военных учений с Южной Кореей. Американский лидер также усомнился в необходимости проведения таких маневров.

По словам Трампа, учения обходятся США дорого, причем значительную часть расходов, как он утверждает, несет американская сторона. Кроме того, президент считает, что маневры посылают КНДР «совершенно неуместный и враждебный» сигнал.

Трамп отметил, что во время его президентства Северная Корея, по его оценке, не представляла угрозы для США и вела себя уважительно. Американский лидер также вновь заявил о хороших отношениях с руководителем КНДР Ким Чен Ыном.

Отдельно Трамп упомянул президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна. По словам американского лидера, он недавно предложил южнокорейскому президенту присоединиться к усилиям по денуклеаризации Ирана, однако получил отказ.

«Принимая во внимание тот факт, что отменять уже слишком поздно, я поручил военному министру Питу Хегсету значительно сократить совместные военные учения», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.