Al Arabiya: США и Иран договорились продлить 60-дневное перемирие

США и Иран достигли договоренности о продлении режима прекращения огня. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

«Источники сообщают, что достигнуто соглашение о продлении 60-дневного перемирия между США и Ираном», – цитируют публикацию издания «Ведомости».

Официально Вашингтон и Тегеран эту информацию пока не подтверждали. Срок действующего соглашения истекал 17 августа.

До этого представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи заявлял, что политика США в отношении Ирана, включая санкции и экономическое давление, привела лишь к усилению вражды между странами. По его словам, Тегеран принял необходимые меры предосторожности и при необходимости задействует имеющиеся средства для противодействия возможным новым враждебным планам США и Израиля.

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