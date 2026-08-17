Al Arabiya: США и Иран договорились продлить 60-дневное перемирие

17:32 17.08.2026

США и Иран достигли договоренности о продлении режима прекращения огня. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

«Источники сообщают, что достигнуто соглашение о продлении 60-дневного перемирия между США и Ираном», – цитируют публикацию издания «Ведомости».

Официально Вашингтон и Тегеран эту информацию пока не подтверждали. Срок действующего соглашения истекал 17 августа.

До этого представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи заявлял, что политика США в отношении Ирана, включая санкции и экономическое давление, привела лишь к усилению вражды между странами. По его словам, Тегеран принял необходимые меры предосторожности и при необходимости задействует имеющиеся средства для противодействия возможным новым враждебным планам США и Израиля.