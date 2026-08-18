Трамп объявил Ормузский пролив территорией США
Президент США Дональд Трамп опубликовал карту Ормузского пролива с подписью «Новая территория США».
О своих планах объявить Ормузский пролив территорией США Трамп заявлял 14 августа. Тогда глава Белого дома говорил, что объявление будет после завершения войны с Ираном, пишет РБК.
На следующий день замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что водную артерию нельзя захватить. «Ормузский пролив нельзя захватить ни твитом, ни авианосцем, ни изданием приказа, ни предвыборной речью», — сказал он.
Война между США и Ираном началась в феврале. В июне стороны заключили соглашение о прекращении огня, однако перемирие оказалось недолгим, уже спустя несколько недель боевые действия возобновились.
Накануне, 17 августа, телеканал Al Arabiya сообщил, что США и Иран продлили мирное соглашение о прекращении огня. При этом в МИД Ирана настаивали, что договор потерял значение. «То, что было включено в меморандум, <...> не реализуется», — указал представитель ведомства Эсмаил Багаи.
Комментарии читателей
В этом мотиве есть какая-то фальшь
Но где найти тех, что услышат её?
Подросший ребёнок, воспитанный жизнью за шкафом
Теперь ты видишь солнце, возьми, это твоё
Я объявляю свой дом безъядерной зоной
Я объявляю свой двор безъядерной зоной
Я объявляю свой город безъядерной зоной
Я объявляю свой
(с)
Как-то невольно приходят в голову ассоциации с проливом имени Сталина.
всё,что нужно
Звезде Рок энд Ролла!
следующий Босфор или Берингов?
Cказал царь американцу, французу и украинцу, что сколько они на лошади прoскачут по полю - вся та земля их.
Ну, скачет американец час, два, оглядывается назад - "Эх, да этого же и мне, и моим потомкам на всю жизнь хватит!"
Поскакал француз...час, два, три, четыре - потрогал лошадь, "Ан нет, лошадь устала, и земли мне этой хватит".
Кульминационный момент - скачет украинец. Час, два, три... сутки, вторые пошли, лошадь обессиленная уже падает, он встает и бежит-бежит-бежит, но силы покидают его и он падает навзничь
на землю, снимает в головы шапку и кидает ее вперед, с криком
"А це пiд помидоры!!"