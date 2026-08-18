Трамп объявил Ормузский пролив территорией США

15:15 18.08.2026

Президент США Дональд Трамп опубликовал карту Ормузского пролива с подписью «Новая территория США».

О своих планах объявить Ормузский пролив территорией США Трамп заявлял 14 августа. Тогда глава Белого дома говорил, что объявление будет после завершения войны с Ираном, пишет РБК.

На следующий день замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что водную артерию нельзя захватить. «Ормузский пролив нельзя захватить ни твитом, ни авианосцем, ни изданием приказа, ни предвыборной речью», — сказал он.

Война между США и Ираном началась в феврале. В июне стороны заключили соглашение о прекращении огня, однако перемирие оказалось недолгим, уже спустя несколько недель боевые действия возобновились.

Накануне, 17 августа, телеканал Al Arabiya сообщил, что США и Иран продлили мирное соглашение о прекращении огня. При этом в МИД Ирана настаивали, что договор потерял значение. «То, что было включено в меморандум, <...> не реализуется», — указал представитель ведомства Эсмаил Багаи.