Лавров: участие британских войск в атаках на РФ – это участие в конфликте

21:55 18.08.2026

Россия имеет право рассматривать прямое участие ракетных войск Британии в ударах по российской территории как участие в войне, заявил Сергей Лавров в интервью ИС «Вести».

«Президент России Владимир Путин предупреждал о наших правах действовать в любом районе Мирового океана, если кто-то будет посягать на наши интересы, на нашу собственность», – приводят его слова «Ведомости».

Лавров добавил, что ему «будет жаль Британию», если она продолжит поддерживать Украину.

17 августа в посольстве РФ в Лондоне заявили, что использование британских беспилотников для ударов вглубь российской территории свидетельствует о вовлеченности Великобритании в украинский конфликт. Такие действия могут свидетельствовать о желании страны продолжить эскалацию. Представитель посольства отметил, что Соединенному Королевству придется ответить за свои действия.

18 августа премьер-министр Великобритании Энди Бернэм в интервью телеканалу Sky News заявил, что Соединенное Королевство будет продолжать оказывать Украине военную помощь, несмотря на предостережения России.