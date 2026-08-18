Лавров: участие британских войск в атаках на РФ – это участие в конфликте
Россия имеет право рассматривать прямое участие ракетных войск Британии в ударах по российской территории как участие в войне, заявил Сергей Лавров в интервью ИС «Вести».
«Президент России Владимир Путин предупреждал о наших правах действовать в любом районе Мирового океана, если кто-то будет посягать на наши интересы, на нашу собственность», – приводят его слова «Ведомости».
Лавров добавил, что ему «будет жаль Британию», если она продолжит поддерживать Украину.
17 августа в посольстве РФ в Лондоне заявили, что использование британских беспилотников для ударов вглубь российской территории свидетельствует о вовлеченности Великобритании в украинский конфликт. Такие действия могут свидетельствовать о желании страны продолжить эскалацию. Представитель посольства отметил, что Соединенному Королевству придется ответить за свои действия.
18 августа премьер-министр Великобритании Энди Бернэм в интервью телеканалу Sky News заявил, что Соединенное Королевство будет продолжать оказывать Украине военную помощь, несмотря на предостережения России.
Комментарии читателей
А твои действия называются воздуханством, этим ты и занимаешься, значительный ура патриот
А ты у нас что то стоишь,то уже близко к мании величия. А по предложениям, вот тебе рациональное предложение, не надо указывать чье то мнение за факт, тем более если другие мнения этого же человека, ты же сам называешь враньем. Попробуй так делать, возможно что то поймешь в этой жизне
Зеленский!
Турция вообще давала украинцам БПЛА и сбила самолёт ВВС РФ - просто побоялись принять меры,а турки в разы слабее британцев.За помидоры жизнь летчика продали...Так что Лондону бояться нечего.
Они разводят на комментарий, как некоторые кое-где кое-кого на выпивку.
Неужели непонятно.