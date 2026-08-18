Лавров: участие британских войск в атаках на РФ – это участие в конфликте

Стоп-кадр из видеотрансляции

Россия имеет право рассматривать прямое участие ракетных войск Британии в ударах по российской территории как участие в войне, заявил Сергей Лавров в интервью ИС «Вести».

«Президент России Владимир Путин предупреждал о наших правах действовать в любом районе Мирового океана, если кто-то будет посягать на наши интересы, на нашу собственность», – приводят его слова «Ведомости».

Лавров добавил, что ему «будет жаль Британию», если она продолжит поддерживать Украину.

17 августа в посольстве РФ в Лондоне заявили, что использование британских беспилотников для ударов вглубь российской территории свидетельствует о вовлеченности Великобритании в украинский конфликт. Такие действия могут свидетельствовать о желании страны продолжить эскалацию. Представитель посольства отметил, что Соединенному Королевству придется ответить за свои действия.

18 августа премьер-министр Великобритании Энди Бернэм в интервью телеканалу Sky News заявил, что Соединенное Королевство будет продолжать оказывать Украине военную помощь, несмотря на предостережения России.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.08.2026, 09:30
    Гость: Юри_й

    А твои действия называются воздуханством, этим ты и занимаешься, значительный ура патриот

  2. 20.08.2026, 09:29
    Гость: Юри_й

    А ты у нас что то стоишь,то уже близко к мании величия. А по предложениям, вот тебе рациональное предложение, не надо указывать чье то мнение за факт, тем более если другие мнения этого же человека, ты же сам называешь враньем. Попробуй так делать, возможно что то поймешь в этой жизне

  4. 20.08.2026, 01:52
    Гость: Все где-то воюют

    Турция вообще давала украинцам БПЛА и сбила самолёт ВВС РФ - просто побоялись принять меры,а турки в разы слабее британцев.За помидоры жизнь летчика продали...Так что Лондону бояться нечего.

  5. 20.08.2026, 00:59
    Гость: Они не верят

    Они разводят на комментарий, как некоторые кое-где кое-кого на выпивку.
    Неужели непонятно.

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