Рада утвердила нового министра обороны Украины

Евгений Хмара

Верховная рада поддержала кандидатуру Евгения Хмары на должность министра обороны Украины. За него проголосовали 312 депутатов, против — двое. Еще 20 парламентариев не голосовали, сообщает РБК.

Хмара ранее на заседании Рады заявил, что уже уволился с военной службы, чтобы занять кресло министра обороны. По закону, глава ведомства должен быть гражданским лицом. «Я стою перед вами как гражданское лицо. Уволен в соответствии с законом о воинской обязанности и военной службе, статья 26», — сказал Хмара (цитата по УНИАН).

Между тем неподалеку от Верховной рады украинцы вышли на митинг против назначения Хмары министром обороны, передает NV.UA. Протестующие просят вернуть на пост министра обороны Михаила Федорова.

Хмара в июле сменил Федорова, который ушел с поста главы Минобороны, и стал исполняющим обязанности министра. Федоров стал для Владимира Зеленского «проблемой и опасностью» из-за своей растущей популярности и разногласий с военным руководством по вопросу роли БПЛА в ведении боевых действий, писала The New York Times.

Сам Зеленский в интервью Sky News объяснил перестановки в оборонном ведомстве страны необходимостью устранить проблемы во взаимодействии между Минобороны и командованием армии, а также обеспечить единство в решении ключевых задач.

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