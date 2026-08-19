Экс-министр обороны Федоров призвал к выборам на Украине

11:05 19.08.2026

Бывший глава минобороны Михаил Федоров призвал провести на Украине выборы и раскритиковал власти страны за коррупцию. Об этом он заявил в 9-минутном обращении на своем YouTube-канале.

«Мы должны ответить на фундаментальный вопрос: как должно функционировать государство, если война продолжается годами? И следующий: если война будет продолжаться еще год, два, три, может ли Россия фактически получить право определять, когда украинцы снова смогут выбирать свою власть? Я убежден, что нет», — приводит его слова Газета.RU.

Экс-министр обороны призвал найти «законный, безопасный и реалистичный механизм, который позволит Украине восстановить полноценный демократический процесс даже в условиях затяжной войны».

Федоров признал, что организовать выборы будет трудно, так как «нужно обеспечить право голоса военнослужащих, миллионов украинцев за границей, людей из прифронтовых регионов», а также «безопасность избирательного процесса, независимость институтов и доверие к результату».

Кроме того, бывший министр раскритиковал украинские власти за коррупцию, назвав ее симптомом кризиса управления.

«Коррупция — это только симптом. Основная проблема значительно глубже. У нас есть системный кризис управления. Старая система слишком часто живет по собственным правилам — она защищает себя, она боится перемен, она медленно принимает решения», — заявил Федоров.

По его словам, решения, которые нужны на фронте уже сейчас, «месяцами переходят из кабинета в кабинет», а украденные средства в военное время — «это не просто финансовая проблема, это вопрос нашей способности выжить».

«Так не может работать современное государство. И тем более так не может работать страна, которая ведет войну за свое существование», — заявил он.

По его словам, «люди могут пережить чрезвычайно тяжелые времена», но не могут бесконечно выдерживать чувство несправедливости, «когда человек на фронте рискует жизнью, а кто-то в тылу ворует на войне».

Бывший министр также прокомментировал продолжающиеся протесты против своей отставки, отметив, что главным критерием назначения на руководящие посты в стране является «личная лояльность».

Источник издания Liga.net в Офисе президента Украины заявил, что орган не против проведения выборов, однако проблема в вопросе безопасности.

«Пусть проводит между баллистиками, что здесь скажешь. Никто никогда не был против выборов, но избирательный процесс — это больше, чем придумать, как голосовать», — заявил источник.

По словам собеседника издания, российские БПЛА и баллистические ракеты «отвечают на вопрос о выборах за нас».