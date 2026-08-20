В Китае миллиардера-застройщика приговорили к пожизненному сроку

14:18 20.08.2026

Китайский суд приговорил основателя и бывшего председателя девелопера Evergrande Хуэй Ка Яня к пожизненному заключению. Он признал вину по нескольким обвинениям, включая мошенничество при привлечении средств, нецелевое использование средств и мошенничество с ценными бумагами, сообщает РБК со ссылкой на The New York Times.

Шэньчжэньский народный суд установил, что в 2016–2021 годах Хуэй и Evergrande занимались масштабным финансовым мошенничеством, в том числе незаконно использовали средства и присваивали государственные депозиты. Суд также распорядился конфисковать активы Хуэя и оштрафовал Evergrande Group и ее дочернюю компанию на $2,35 млрд.

Шэньчжэньский суд также вынес приговоры 56 другим фигурантам дела, включая двух сыновей Хуэя. Они получили сроки от 22 месяцев до 18 лет.

Хуэй основал Evergrande в 1996 году в Гуанчжоу. Для реализации своих проектов компания брала средства в долг, став впоследствии одним из крупнейших и быстрорастущих застройщиков Китая, а сам Хуэй вошел в число богатейших людей мира. Позднее его бизнес-империя включила футбольный клуб и производителя электромобилей.

В 2021 году Evergrande рухнула из-за долгов более чем на $300 млрд. Осенью того же года компания пропустила срок выплаты по своим долларовым облигациям. В итоге по одному из выпусков она допустила дефолт. В марте 2022 года торги ее акциями были приостановлены почти на полтора года. В августе 2023 года, когда торги возобновились, котировки в первый же день рухнули более чем на 85%.

В 2017 году состояние Хуэй Ка Яня оценивалось Forbes в $45,3 млрд — это был самый высокий показатель в Азии. К 2023 году его состояние сократилось примерно до $3 млрд.

В конце января 2024 года суд в Гонконге принял решение ликвидировать China Evergrande Group из-за многомиллиардных долгов. После этого акции застройщика упали до исторического минимума, а Гонконгская фондовая биржа приостановила торги бумагами. Крах Evergrande, как отмечает NYT, стал началом затяжного кризиса китайского рынка недвижимости, «поставил финансовую систему Китая на грань катастрофы и обнажил уязвимость экономики страны».