В офисе Зеленского заявили о готовности к диалогу с Россией

Владимир Зеленский

Украина готова сесть за стол переговоров с Россией и США и обсудить урегулирование конфликта, утверждает замглавы офиса украинского президента Сергей Кислица. По его мнению, дипломатия должна работать «при любых обстоятельствах». Киев уже передал Вашингтону план, как остановить боевые действия, подчеркнул Кислица. Тем временем в Кремле заявили об отсутствии предпосылок для оптимизма в вопросе мирного урегулирования, сообщает Газета.Ru.

«Откровенно говорили и продолжаем говорить: мы готовы садиться за стол переговоров, готовы слушать американскую сторону, разговаривать с россиянами и доказывать наши аргументы, почему эта война должна прекратиться», - сказал он в интервью «Укринформу» 19 августа.

Как подчеркнул Кислица, дипломатия должна работать «при любых обстоятельствах». По его мнению, прекращать дипломатическую работу «было бы неправильно и опасно».

На этом фоне собеседник агентства назвал актуальным вопрос о потенциальном визите в Киев спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и советника главы Белого дома Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа.

«Они обещали, что приедут. Сначала пообещали 1 апреля, потом, когда Стив Уиткофф был на встрече в Белом доме 28 июля, снова пообещали. Ну посмотрим <…> Мы считаем, что именно американская сторона может реально повлиять на интенсивность этого переговорного процесса, поэтому и рассчитываем на них», - отметил Кислица.

При этом он уточнил, что украинская сторона регулярно контактирует с Уиткоффом и Кушнером. Однако есть «вопросы, которые нельзя обсудить ни по открытой, ни по закрытой связи». В связи с этим «нужно садиться и разговаривать, глядя друг другу в глаза», добавил Кислица.

Украина направила США обновленные мирные инициативы, которые исключают любые территориальные уступки и строго соответствуют конституции страны, заявил Кислица.

«Это не план победы. Это план, как остановить эту войну <...> Мы хотим прекращения боевых действий», — сказал он.

По словам чиновника, он никогда не видел, чтобы кто-то из украинских переговорщиков «хотя бы на мгновение допустил сдачу территорий и признание их русскими».

Как утверждает Кислица, сценарий с отказом от территорий в пользу Москвы никогда не обсуждался на переговорах между Украиной и Россией. Однако он допустил, что подобные варианты могли прорабатываться Кремлем в контактах с третьими странами.

11 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев передал Вашингтону новый пакет предложений по урегулированию конфликта с Россией. Содержание документов он раскрывать не стал и выразил надежду на более активное участие США в мирном процессе.

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