Трамп назвал руководство Канады «клоунами»

13:33 25.08.2026

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал руководство Канады, назвав премьер-министра страны Марка Карни и главу правительства Онтарио Дага Форда «клоунами», и пригрозил последствиями за отказ заключать торговое соглашение с Вашингтоном. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

«Помните: большая часть электроэнергии, нефти и газа, которые поступают в Канаду, транспортируется через США. Кто-то должен заставить этих клоунов «встать в строй», иначе последствия для Канады будут гораздо хуже! Уровень безработицы в Канаде сейчас составляет 10% и стремительно растет. Их предприятия уходят в США, и все это из-за их провальной политики и некомпетентного руководства! Времена, когда наших фермеров и другие предприятия обманывали, прошли!», — цитирует Трампа Газета.RU.

Накануне американский лидер объявил о намерении с 1 января 2027 года повысить до 50% размер пошлин на канадские автомобили, грузовики, автокомпоненты и сталь. Он также обвинил Оттаву в высоких тарифах на американскую сельскохозяйственную продукцию и заявил, что канадские компании смогут избежать новых ограничений, если перенесут производство на территорию США.

Заявление Трампа последовало за сообщениями о том, что торговые переговоры между США и Канадой снова потерпели неудачу.

Изначально 50-процентные тарифы должны были начать действовать в ночь на 19 августа, однако менее чем за два часа до дедлайна Дональд Трамп объявил об отсрочке, заявив, что стороны практически договорились.

В Оттаве тогда подтвердили существенный прогресс, но подчеркнули, что ряд вопросов остается нерешенным. После этого переговоры между США и Канадой продолжались еще три дня, однако компромисса достичь не удалось, и премьер-министр Марк Карни заявил, что причиной провала стали дополнительные требования, внесенные Вашингтоном на финальном этапе, которые он назвал экономически невыгодными для Канады.