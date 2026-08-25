Трамп назвал руководство Канады «клоунами»
Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал руководство Канады, назвав премьер-министра страны Марка Карни и главу правительства Онтарио Дага Форда «клоунами», и пригрозил последствиями за отказ заключать торговое соглашение с Вашингтоном. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.
«Помните: большая часть электроэнергии, нефти и газа, которые поступают в Канаду, транспортируется через США. Кто-то должен заставить этих клоунов «встать в строй», иначе последствия для Канады будут гораздо хуже! Уровень безработицы в Канаде сейчас составляет 10% и стремительно растет. Их предприятия уходят в США, и все это из-за их провальной политики и некомпетентного руководства! Времена, когда наших фермеров и другие предприятия обманывали, прошли!», — цитирует Трампа Газета.RU.
Накануне американский лидер объявил о намерении с 1 января 2027 года повысить до 50% размер пошлин на канадские автомобили, грузовики, автокомпоненты и сталь. Он также обвинил Оттаву в высоких тарифах на американскую сельскохозяйственную продукцию и заявил, что канадские компании смогут избежать новых ограничений, если перенесут производство на территорию США.
Заявление Трампа последовало за сообщениями о том, что торговые переговоры между США и Канадой снова потерпели неудачу.
Изначально 50-процентные тарифы должны были начать действовать в ночь на 19 августа, однако менее чем за два часа до дедлайна Дональд Трамп объявил об отсрочке, заявив, что стороны практически договорились.
В Оттаве тогда подтвердили существенный прогресс, но подчеркнули, что ряд вопросов остается нерешенным. После этого переговоры между США и Канадой продолжались еще три дня, однако компромисса достичь не удалось, и премьер-министр Марк Карни заявил, что причиной провала стали дополнительные требования, внесенные Вашингтоном на финальном этапе, которые он назвал экономически невыгодными для Канады.
Комментарии читателей
Можно подумать сам не клоун. Ха.
раболепие перед пиндосами.. Укроп не зря прошел курс промывания чернильных мозгов..
Канада
Превращается в банановую республику.
.:)))
уж. Размечтался.. О себе говори в первую очередь. О других не беспокойся..
Доминирует сфера услуг. На неё приходится около 70% ВВП, и в ней занято примерно 75% рабочей силы. Сюда входят финансы (Торонто — важный финансовый центр), торговля, транспорт, туризм, образование, здравоохранение.
Сильный сектор природных ресурсов. Канада — крупный экспортёр. Она лидирует в мире по добыче урана, никеля, цинка, меди, серебра, платины, а также калийных солей. Важна и энергетика: страна обладает значительными запасами нефти (в том числе в нефтеносных песках Альберты), природного газа, а в выработке электроэнергии значительную долю обеспечивают ГЭС
Развитая промышленность. В обрабатывающей промышленности особенно сильны отдельные направления: производство автомобилей, авиационной техники, промышленного оборудования, авто- и авиакомплектующих. Также развиты химическая промышленность, металлургия (цветная металлургия сильна, в том числе благодаря дешёвой гидроэнергии), лесная и целлюлозно-бумажная отрасли.
Сельское хозяйство тоже высокотоварное и экспортно ориентированное. В Прериях выращивают зерно (пшеницу, ячмень), масличные культуры, развито животноводство.
Торговля — критически важный элемент. Канада — одна из самых глобализированных стран. Главный торговый партнёр — США (на них приходится более двух третей товарооборота). Также важны связи с ЕС, Китаем, Мексикой, Японией и Великобританией. Экспортируются в том числе минеральные топлива, автомобили, машины,