Трамп назвал руководство Канады «клоунами»

United Nations Photo

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал руководство Канады, назвав премьер-министра страны Марка Карни и главу правительства Онтарио Дага Форда «клоунами», и пригрозил последствиями за отказ заключать торговое соглашение с Вашингтоном. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

«Помните: большая часть электроэнергии, нефти и газа, которые поступают в Канаду, транспортируется через США. Кто-то должен заставить этих клоунов «встать в строй», иначе последствия для Канады будут гораздо хуже! Уровень безработицы в Канаде сейчас составляет 10% и стремительно растет. Их предприятия уходят в США, и все это из-за их провальной политики и некомпетентного руководства! Времена, когда наших фермеров и другие предприятия обманывали, прошли!», — цитирует Трампа Газета.RU.

Накануне американский лидер объявил о намерении с 1 января 2027 года повысить до 50% размер пошлин на канадские автомобили, грузовики, автокомпоненты и сталь. Он также обвинил Оттаву в высоких тарифах на американскую сельскохозяйственную продукцию и заявил, что канадские компании смогут избежать новых ограничений, если перенесут производство на территорию США.

Заявление Трампа последовало за сообщениями о том, что торговые переговоры между США и Канадой снова потерпели неудачу.

Изначально 50-процентные тарифы должны были начать действовать в ночь на 19 августа, однако менее чем за два часа до дедлайна Дональд Трамп объявил об отсрочке, заявив, что стороны практически договорились.

В Оттаве тогда подтвердили существенный прогресс, но подчеркнули, что ряд вопросов остается нерешенным. После этого переговоры между США и Канадой продолжались еще три дня, однако компромисса достичь не удалось, и премьер-министр Марк Карни заявил, что причиной провала стали дополнительные требования, внесенные Вашингтоном на финальном этапе, которые он назвал экономически невыгодными для Канады.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 27.08.2026, 01:26
    Гость: какое

    раболепие перед пиндосами.. Укроп не зря прошел курс промывания чернильных мозгов..

  5. 26.08.2026, 21:23
    Гость: Алиса возражает,вот вам ЭКОНОМИКА Канады

    Доминирует сфера услуг. На неё приходится около 70% ВВП, и в ней занято примерно 75% рабочей силы. Сюда входят финансы (Торонто — важный финансовый центр), торговля, транспорт, туризм, образование, здравоохранение.

    Сильный сектор природных ресурсов. Канада — крупный экспортёр. Она лидирует в мире по добыче урана, никеля, цинка, меди, серебра, платины, а также калийных солей. Важна и энергетика: страна обладает значительными запасами нефти (в том числе в нефтеносных песках Альберты), природного газа, а в выработке электроэнергии значительную долю обеспечивают ГЭС

    Развитая промышленность. В обрабатывающей промышленности особенно сильны отдельные направления: производство автомобилей, авиационной техники, промышленного оборудования, авто- и авиакомплектующих. Также развиты химическая промышленность, металлургия (цветная металлургия сильна, в том числе благодаря дешёвой гидроэнергии), лесная и целлюлозно-бумажная отрасли.

    Сельское хозяйство тоже высокотоварное и экспортно ориентированное. В Прериях выращивают зерно (пшеницу, ячмень), масличные культуры, развито животноводство.

    Торговля — критически важный элемент. Канада — одна из самых глобализированных стран. Главный торговый партнёр — США (на них приходится более двух третей товарооборота). Также важны связи с ЕС, Китаем, Мексикой, Японией и Великобританией. Экспортируются в том числе минеральные топлива, автомобили, машины,

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