Минюст США допустил снос Кеннеди-центра из-за отказа от имени Трампа

Минюст США допустил возможность сноса Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди, если планы президента Дональда Трампа по реконструкции и переименованию учреждения будут заблокированы. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на судебные документы.

Представители ведомства утверждают, что Трамп помог центру улучшить финансовое положение, а его имя и образ имеют для учреждения «критически важное» значение. При этом, по данным газеты, после появления имени президента на здании доходы от продажи билетов и сбор средств, напротив, резко сократились.

Помощник генерального прокурора Бретт Шумате и два адвоката Минюста заявили, что без вмешательства Трампа центр может прийти в состояние, при котором его дальнейшая эксплуатация станет невозможной.

«Без этих усилий центр продолжит деградировать в небезопасное, ветхое сооружение, которое придется снести», — сказал Шумате.

The Washington Post отмечает, что это первый случай, когда сторонники Трампа публично допустили возможность сноса Кеннеди-центра. По данным CNN, адвокаты предложили вместо существующего здания построить на его месте «большой открытый амфитеатр» с видом на реку Потомак.

Кеннеди-центр открылся в Вашингтоне в 1971 году как мемориал президенту Джону Ф. Кеннеди. В комплексе работают семь театров, где ежегодно проходит более 2 тыс. представлений.

После возвращения в Белый дом Трамп уволил директора центра Дебору Раттер и нескольких членов совета директоров, а затем сам занял пост председателя. В декабре 2025 года назначенный им совет директоров единогласно поддержал переименование учреждения. На вывеске появилось имя Трампа, а официальное название изменилось на Мемориальный центр исполнительских искусств имени Дональда Дж. Трампа и Джона Ф. Кеннеди.

В мае 2026 года судья окружного суда США Кристофер Купер постановил убрать имя Трампа из названия центра. По его решению, учреждение должно быть посвящено «президенту Кеннеди и только президенту Кеннеди». Судья также отменил решение о закрытии центра на два года для проведения реконструкции. Трамп раскритиковал это решение.

В феврале 2026 года президент США объявил о планах закрыть Кеннеди-центр на реконструкцию 4 июля, в день 250-летия США. Трамп заявлял, что хочет превратить, по его выражению, «полуразвалившийся» центр в площадку для искусства, музыки и развлечений мирового класса.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.08.2026, 13:06
    Гость: Алевтина

    Сэр,ви таки плохо соображаете? Пусть даже будет из картона,суть не меняется.

  2. 26.08.2026, 12:39
    Гость: Мадам, ви таки плохо видите?

    Или фото Кеннеди-центра не удосужились посмотреть?Он не из гранита.

  3. 26.08.2026, 11:51
    Гость: Неизбежно

    Неизбежно, планету Земля придется, таки, перименовать в планету Трампа. Иначе- будет разрушена.

  4. 26.08.2026, 10:55
    Гость: Алевтина

    Ох,как хочется некоторым тщеславненьким персонажам(и не только в США)примазаться к чужой славе и увековечиться хотя бы в граните.

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