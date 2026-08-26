Минюст США допустил снос Кеннеди-центра из-за отказа от имени Трампа

09:17 26.08.2026

Минюст США допустил возможность сноса Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди, если планы президента Дональда Трампа по реконструкции и переименованию учреждения будут заблокированы. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на судебные документы.

Представители ведомства утверждают, что Трамп помог центру улучшить финансовое положение, а его имя и образ имеют для учреждения «критически важное» значение. При этом, по данным газеты, после появления имени президента на здании доходы от продажи билетов и сбор средств, напротив, резко сократились.

Помощник генерального прокурора Бретт Шумате и два адвоката Минюста заявили, что без вмешательства Трампа центр может прийти в состояние, при котором его дальнейшая эксплуатация станет невозможной.

«Без этих усилий центр продолжит деградировать в небезопасное, ветхое сооружение, которое придется снести», — сказал Шумате.

The Washington Post отмечает, что это первый случай, когда сторонники Трампа публично допустили возможность сноса Кеннеди-центра. По данным CNN, адвокаты предложили вместо существующего здания построить на его месте «большой открытый амфитеатр» с видом на реку Потомак.

Кеннеди-центр открылся в Вашингтоне в 1971 году как мемориал президенту Джону Ф. Кеннеди. В комплексе работают семь театров, где ежегодно проходит более 2 тыс. представлений.

После возвращения в Белый дом Трамп уволил директора центра Дебору Раттер и нескольких членов совета директоров, а затем сам занял пост председателя. В декабре 2025 года назначенный им совет директоров единогласно поддержал переименование учреждения. На вывеске появилось имя Трампа, а официальное название изменилось на Мемориальный центр исполнительских искусств имени Дональда Дж. Трампа и Джона Ф. Кеннеди.

В мае 2026 года судья окружного суда США Кристофер Купер постановил убрать имя Трампа из названия центра. По его решению, учреждение должно быть посвящено «президенту Кеннеди и только президенту Кеннеди». Судья также отменил решение о закрытии центра на два года для проведения реконструкции. Трамп раскритиковал это решение.

В феврале 2026 года президент США объявил о планах закрыть Кеннеди-центр на реконструкцию 4 июля, в день 250-летия США. Трамп заявлял, что хочет превратить, по его выражению, «полуразвалившийся» центр в площадку для искусства, музыки и развлечений мирового класса.