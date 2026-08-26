Новое правительство Венгрии признало Россию угрозой

Новые власти Венгрии во главе с премьер-министром Петером Мадьяром признали Россию угрозой для Европы и мирового порядка. Об этом говорится документе венгерской делегации на Генассамблее ООН, пишут «Ведомости».

Новое правительство рассматривает «поведение России» как угрозу для венгерского меньшинства в Закарпатье.

Будапешт подчеркнул, что поддерживает усилия по достижению устойчивого мира на Украине и переговоры об урегулировании конфликта.

После победы лидера партии «Тиса» Мадьяра на выборах в Венгрии 12 апреля он сообщил, что намеревается восстановить отношения с Украиной. Условием для этого он назвал соблюдение прав закарпатских венгров, к чему также призывал и бывший премьер страны Виктор Орбан.

20 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Кремль видит «любопытные нюансы» в поведении Мадьяра. Он подчеркнул, что нынешняя позиция Будапешта заметно отличается от линии предшествующего руководства, хотя предметные переговоры между странами на этот счет пока не велись.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 26.08.2026, 19:08
    Гость: Nic

    Ежели с РФ договорились (бы),но что-то с Орбаном не дружат.
    Но с точки зрения мирового заговора всё возможно.

  4. 26.08.2026, 18:54
    Гость: Был такой случай

    на приёме у русского царя Александра III австрийский посол заявил о том, что на границе с Российской империей стоят наготове два, или три венгерских корпуса, на что Александр III взял со стола серебряную вилку, завязал её в узел, бросил её на стол перед послом и сказал: "Вот, что я сделаю с вашими корпусами".
    А теперь стоит вспомнить, что сделал Сталин с венгерскими "корпусами", когда в ответ на зверства мадьяров издал негласное распоряжение "мадьяров в плен не брать!". Вот это руководители со стальными "Egg's"!!! Не то, что нынешние, погрязшие в обороне более, чем ЧЕТЫРЕ С ПОЛОВИНОЙ ГОДА!
    ПРОСТО ВСПОМНИТЕ, ЗА КАКОЕ ВРЕМЯ СТАЛИН РАЗГРОМИЛ ОБЪЕДИНЁННУЮ ФАШИСТСКУЮ ЕВРОПУ!

  5. 26.08.2026, 18:49
    Гость: а

    Придурковатые венгры
    Я работал там в конце 80г в Кишкунлацхазе
    Вы жили как у Христа за пазухой пока наши войска СССР стояли в Венгрии
    Какая еще угроза ...
    Это нам вас бесноватых надо остерегаться
    Вы против своих отцов и дедов просто выр...и

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