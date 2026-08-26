Новое правительство Венгрии признало Россию угрозой
Новые власти Венгрии во главе с премьер-министром Петером Мадьяром признали Россию угрозой для Европы и мирового порядка. Об этом говорится документе венгерской делегации на Генассамблее ООН, пишут «Ведомости».
Новое правительство рассматривает «поведение России» как угрозу для венгерского меньшинства в Закарпатье.
Будапешт подчеркнул, что поддерживает усилия по достижению устойчивого мира на Украине и переговоры об урегулировании конфликта.
После победы лидера партии «Тиса» Мадьяра на выборах в Венгрии 12 апреля он сообщил, что намеревается восстановить отношения с Украиной. Условием для этого он назвал соблюдение прав закарпатских венгров, к чему также призывал и бывший премьер страны Виктор Орбан.
20 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Кремль видит «любопытные нюансы» в поведении Мадьяра. Он подчеркнул, что нынешняя позиция Будапешта заметно отличается от линии предшествующего руководства, хотя предметные переговоры между странами на этот счет пока не велись.
Комментарии читателей
„Пусть ненавидят, лишь бы боялись“ Oderint, dum metuant.
Ежели с РФ договорились (бы),но что-то с Орбаном не дружат.
Но с точки зрения мирового заговора всё возможно.
В натуре Михалыч , бояца значит уважают( но стесняюца сказать).
на приёме у русского царя Александра III австрийский посол заявил о том, что на границе с Российской империей стоят наготове два, или три венгерских корпуса, на что Александр III взял со стола серебряную вилку, завязал её в узел, бросил её на стол перед послом и сказал: "Вот, что я сделаю с вашими корпусами".
А теперь стоит вспомнить, что сделал Сталин с венгерскими "корпусами", когда в ответ на зверства мадьяров издал негласное распоряжение "мадьяров в плен не брать!". Вот это руководители со стальными "Egg's"!!! Не то, что нынешние, погрязшие в обороне более, чем ЧЕТЫРЕ С ПОЛОВИНОЙ ГОДА!
ПРОСТО ВСПОМНИТЕ, ЗА КАКОЕ ВРЕМЯ СТАЛИН РАЗГРОМИЛ ОБЪЕДИНЁННУЮ ФАШИСТСКУЮ ЕВРОПУ!
Придурковатые венгры
Я работал там в конце 80г в Кишкунлацхазе
Вы жили как у Христа за пазухой пока наши войска СССР стояли в Венгрии
Какая еще угроза ...
Это нам вас бесноватых надо остерегаться
Вы против своих отцов и дедов просто выр...и