Суд в Армении арестовал экс-президента Роберта Кочаряна на два месяца

10:08 27.08.2026

Суд в Армении арестовал на два месяца бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, сообщает РИА Новости.

Во вторник Антикоррупционный комитет республики сообщил о задержании политика и его сына Седрака Кочаряна в Ереване.

Генпрокуратура Армении уточнила, что против экс-президента завели дело по статьям "Злоупотребление должностными полномочиями", "Получение взятки" и "Отмывание денег". Среди фигурантов также бывший глава государства Серж Саргсян, умерший в 2007 году экс-премьер Андраник Маркарян, бывший мэр Еревана Гагик Бегларян и еще шесть человек.

По мнению депутата оппозиционной фракции "Армения" Севака Хачатряна, к задержанию Кочаряна могла привести перепалка между ним и премьером Николом Пашиняном, состоявшаяся в понедельник во время заседания правительства.

В июне адвокат политика Арам Орбелян рассказал, что Центральная избирательная комиссия разрешила начать разбирательство против главы блока "Армения" Кочаряна. По его словам, дело касается сделок с недвижимостью в период с 2004 по 2009 год. Юрист пояснил, что его подзащитный к ним никакого отношения не имеет, а обвинения ложные. Он добавил, что расследование по статье "Злоупотребление должностными полномочиями" идет с 2018 года.

Кочарян был президентом Армении в 1998-2008 годах.