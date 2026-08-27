Суд в Армении арестовал экс-президента Роберта Кочаряна на два месяца
Суд в Армении арестовал на два месяца бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, сообщает РИА Новости.
Во вторник Антикоррупционный комитет республики сообщил о задержании политика и его сына Седрака Кочаряна в Ереване.
Генпрокуратура Армении уточнила, что против экс-президента завели дело по статьям "Злоупотребление должностными полномочиями", "Получение взятки" и "Отмывание денег". Среди фигурантов также бывший глава государства Серж Саргсян, умерший в 2007 году экс-премьер Андраник Маркарян, бывший мэр Еревана Гагик Бегларян и еще шесть человек.
По мнению депутата оппозиционной фракции "Армения" Севака Хачатряна, к задержанию Кочаряна могла привести перепалка между ним и премьером Николом Пашиняном, состоявшаяся в понедельник во время заседания правительства.
В июне адвокат политика Арам Орбелян рассказал, что Центральная избирательная комиссия разрешила начать разбирательство против главы блока "Армения" Кочаряна. По его словам, дело касается сделок с недвижимостью в период с 2004 по 2009 год. Юрист пояснил, что его подзащитный к ним никакого отношения не имеет, а обвинения ложные. Он добавил, что расследование по статье "Злоупотребление должностными полномочиями" идет с 2018 года.
Кочарян был президентом Армении в 1998-2008 годах.
Комментарии читателей
Все что сейчас происходит в Арменистане это результат действий неолибералов во главе Пашиняна и нет ничего ординарного что у него суды в кармане. Кто платит за ужин и музыку тот и ведет даму в номера.
В армянском лехторате большинство захотели пряники и кружевные трусики (Вообразите артиста Акопяна в кружевных трусиках и только не умрите со смеху) и вместо них они получат то что получили жители Юкрейн когда съели печенки Нуланд и одели кружевные трусики из Брюсселя. Только помните что в Кремле уже никто не будет говорить о "бгатском нагоде", а СВО будет сосем иной если Арменистан пойдет войной на Россию по приказу Брюсселя.