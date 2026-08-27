Два россиянина пропали после схода селя в Тибете

10:55 27.08.2026

Два гражданина России числятся пропавшими без вести после схода селя в районе пограничного пункта «Гьиронг» в Тибетском автономном районе Китая. Об этом утром 27 августа сообщило посольство России в Пекине со ссылкой на местные власти.

Еще троих россиян пока не удалось разыскать, отметили в дипломатическом представительстве. Власти прорабатывают возможные варианты эвакуации российских туристов из района, пострадавшего от наводнения.

Стихийное бедствие произошло 26 августа на китайско-непальской границе. Причиной схода мощных потоков стало резкое повышение уровня воды в реке Бхоте-Коши, берущей начало в горах Тибета. От стихии пострадал в том числе пограничный пункт «Гьиронг» в городском округе Шигадзе.

По данным китайских СМИ, погибли три человека, еще 558 числятся пропавшими без вести.

В Непале последствия наводнения оказались еще масштабнее: без вести пропали более 826 человек, почти 600 из них — иностранные граждане. Число погибших в стране достигло 175 человек.

Министр иностранных дел Непала Шишир Кханал заявил, что причиной катастрофы могли стать землетрясение и последовавший за ним оползень. Специалисты также не исключают прорыва ледникового озера.