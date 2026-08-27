Два россиянина пропали после схода селя в Тибете

Два гражданина России числятся пропавшими без вести после схода селя в районе пограничного пункта «Гьиронг» в Тибетском автономном районе Китая. Об этом утром 27 августа сообщило посольство России в Пекине со ссылкой на местные власти.

Еще троих россиян пока не удалось разыскать, отметили в дипломатическом представительстве. Власти прорабатывают возможные варианты эвакуации российских туристов из района, пострадавшего от наводнения.

Стихийное бедствие произошло 26 августа на китайско-непальской границе. Причиной схода мощных потоков стало резкое повышение уровня воды в реке Бхоте-Коши, берущей начало в горах Тибета. От стихии пострадал в том числе пограничный пункт «Гьиронг» в городском округе Шигадзе.

По данным китайских СМИ, погибли три человека, еще 558 числятся пропавшими без вести.

В Непале последствия наводнения оказались еще масштабнее: без вести пропали более 826 человек, почти 600 из них — иностранные граждане. Число погибших в стране достигло 175 человек.

Министр иностранных дел Непала Шишир Кханал заявил, что причиной катастрофы могли стать землетрясение и последовавший за ним оползень. Специалисты также не исключают прорыва ледникового озера.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Геноцид армян стал инструментом противостояния Израиля и Турции
Новак: поставки бензина за рубеж не наносят вреда внутреннему рынку
© KM.RU, Алексей Белкин
В РПЦ предложили ввести в медвузах занятия о христианских ценностях
Владимир Путин © Фотобанк Росконгресс/ Кирилл Казачков
Путин назвал некритичным дефицит топлива на внутреннем рынке
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie