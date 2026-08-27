WSJ назвала возможную причину приезда директора ЦРУ в Москву
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф мог приехать в Москву ради того, чтобы предупредить российские власти не нападать на страны НАТО. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, посвященные в детали встречи, пишет «Коммерсант».
Об этом же со ссылкой на свои источники сообщил CBS. При этом, по словам собеседников телеканала, Рэтклифф во время визита также поднял вопрос об Иране, «предупредив о новых санкциях, если Ормузский пролив не будет снова открыт для судоходства».
Американская разведка опасается, что Россия может «проверить решимость НАТО» и совершить «ограниченное нападение» на одну из стран, утверждали ранее собеседники WSJ. Власти США считают, что это якобы может произойти в виде кибератаки или «небольшого сухопутного вторжения» в одну из стран Балтии, пишет газета.
Подтолкнуть к таким действиям Москву якобы может дефицит боеприпасов у западных стран, вызванный их расходом на конфликт с Ираном и помощь Украине, утверждают источники WSJ.
Поездка стала первым визитом главы ЦРУ в Москву с ноября 2021 года. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что Рэтклифф провел переговоры с представителями российских спецслужб. С кем именно — неизвестно.
Президент США Дональд Трамп назвал поездку «отчасти рутинной».
Комментарии читателей
Прищемляй дедушка, если есть чем
Уол Стрит Джорнал, Джон РЭтклыф никак не может повлиять ни на какие действия российских властей. Единственно что он может - это высказать обоснованную просьбу учесть американские опасения относительно тех или иных решений российских властей
бронированные авто дипкортежа - обычное дело
Так, у нас всё-таки что - СВО России против "укро-бандеревской хунты" или "война укро-бандеревской хунты против России"?
Сами себя запугивают и запугивают. Никто на них нападать не собирается и не собирался. При таком веднии войны еще и нападать на НАТО?