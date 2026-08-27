WSJ назвала возможную причину приезда директора ЦРУ в Москву

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф мог приехать в Москву ради того, чтобы предупредить российские власти не нападать на страны НАТО. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, посвященные в детали встречи, пишет «Коммерсант».

Об этом же со ссылкой на свои источники сообщил CBS. При этом, по словам собеседников телеканала, Рэтклифф во время визита также поднял вопрос об Иране, «предупредив о новых санкциях, если Ормузский пролив не будет снова открыт для судоходства».

Американская разведка опасается, что Россия может «проверить решимость НАТО» и совершить «ограниченное нападение» на одну из стран, утверждали ранее собеседники WSJ. Власти США считают, что это якобы может произойти в виде кибератаки или «небольшого сухопутного вторжения» в одну из стран Балтии, пишет газета.

Подтолкнуть к таким действиям Москву якобы может дефицит боеприпасов у западных стран, вызванный их расходом на конфликт с Ираном и помощь Украине, утверждают источники WSJ.

Поездка стала первым визитом главы ЦРУ в Москву с ноября 2021 года. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что Рэтклифф провел переговоры с представителями российских спецслужб. С кем именно — неизвестно.

Президент США Дональд Трамп назвал поездку «отчасти рутинной». 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 28.08.2026, 07:21
    Гость: что бы там ни сообщал

    Уол Стрит Джорнал, Джон РЭтклыф никак не может повлиять ни на какие действия российских властей. Единственно что он может - это высказать обоснованную просьбу учесть американские опасения относительно тех или иных решений российских властей

  4. 27.08.2026, 20:14
    Гость: Вот здесь поподробнее, пожалуйста

    Так, у нас всё-таки что - СВО России против "укро-бандеревской хунты" или "война укро-бандеревской хунты против России"?

  5. 27.08.2026, 18:32
    Гость: Чавес 10

    Сами себя запугивают и запугивают. Никто на них нападать не собирается и не собирался. При таком веднии войны еще и нападать на НАТО?

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